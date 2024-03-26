تحمل الأسر الإماراتية مبادئ أصيلة لا تتغير مع مرور الزمن والانفتاح الذي تشهده البلاد، حيث إن لديها عادات وقيماً متوارثة عبر الأجيال تعرف بـ«السنع»، تضم مجموعة من العادات والتقاليد التي تشكل قواعد أساسية، وأسلوب حياة، تغرس لدى أبناء الإمارات منذ الصغر. في هذه الزاوية، تسلط «الإمارات اليوم» الضوء على مفهوم «السنع» الإماراتي عن طريق سلسلة موضوعات بهدف ترسيخ هذه القيم، بالاعتماد على كتاب «السنع» من جمع وتدقيق وإعداد وتقديم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك.

ينص السنع الإماراتي على احترام الجماعة وتقديرها عن طريق بعض العادات المرتبطة بهذه الآداب والتقاليد المتوارثة، كتوكيل شخص والاعتماد عليه في اتخاذ القرارات والارتباط بالجماعة، واحترامه، ما يسهم في تعزيز الترابط، والوقاية من شر المخاطر، سواء في الزيارات، أو عند الذهاب في رحلات وكذلك عند السفر.

«عجيد القوم»

ومن تقاليد أفراد المجتمع الإماراتي أنهم إذا ذهبوا كمجموعة لزيارة أحدهم، فإنهم يقومون بتوكيل شخص عنهم، ويقال باللهجة المحلية إنه «عجيد القوم»، فالقرار الذي يتخذه هو قرار عن الجماعة كلها.

وعلى سبيل المثال إن كان «العجيد» هو الأخ الأكبر، فعند الجلوس مع الزوار وقضاء وقت معهم، والانتهاء من الغداء، فإنهم إذا أرادوا الذهاب وقام الآخرون بدعوتهم لتناول العشاء أيضاً، فمن السنع ألا يرد كل شخص عن نفسه، بل يقولون: «الشور عند فلان» أي أن القرار والرد من الأخ الأكبر الذي تم توكيله عليهم، فإن قبل الدعوة جلسوا جميعاً لتناول العشاء، وإن اعتذر فكأن الجميع اعتذر.

«في لزم الجماعة»

كما أن من أهم الأشياء التي حرص عليها أبناء المجتمع الإماراتي الارتباط بالآخرين، فإن ذهبت معهم في رحلة، أو قمت بالسفر مع مجموعة، فمن السنع أن ترتبط بالآخرين وتحترمهم، فعلى سبيل المثال عند الذهاب مع مجموعة مكونة من سبعة أو ثمانية أشخاص لحضور معرض ولتأدية واجب وطني، فإن من السنع أن يتم الالتزام بالمجموعة في كل شيء، فيتم تناول الغداء والعشاء معاً والخروج معاً، فهذا يعبر عن احترام المجموعة، ويعزز الترابط، ويسهم في الوقاية من المخاطر.

• من تقاليد مجتمع الإمارات أنهم إذا ذهبوا كمجموعة لزيارة أحدهم، فإنهم يقومون بتوكيل شخص عنهم: «عجيد القوم».

• عادة تسهم في تعزيز الترابط والوقاية من شر المخاطر، سواء في الزيارات، أو عند الذهاب في رحلات.