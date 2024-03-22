نظّمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات محاضرة ضمن حزمة منوعة من الأنشطة والفعاليات التي أعلنتها الجمعية أخيراً، والخاصة بشهر القراءة، قدمها رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد علي المعمري.

وتطرق المعمري فيها إلى التعريف بأهمية القراءة، مستعرضاً أنواع القراءة، ومنها «القراءة السريعة والقراءة التصفحية، والقراءة الإلكترونية، والقراءة المحددة، والقراءة الشاملة، وقراءة الترفيه»، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبني ثقافة الاطلاع وتنمية المعرفة، بما يدعم مسيرة التقدم والتطور في دولة الإمارات، وتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات.