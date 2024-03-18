«ببلش هير» تحتفي بنساء أحدثن فرقاً في صناعة الكتاب

كشفت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة مجموعة كلمات ومبادرة «ببلش هير» PublisHer الرامية إلى مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر، عن أسماء المترشحات التسع اللاتي وصلن إلى القائمة القصيرة للدورة الافتتاحية من جائزة «ببلش هير» للتميّز، التي تحتفي بنساء أحدثن فرقاً إيجابياً واضحاً في صناعة النشر.

وأشارت الشيخة بدور القاسمي، في كلمة مرئية مسجلة على هامش فعاليات معرض لندن الدولي للكتاب التي اختتمت أخيراً، إلى استقبال 113 طلباً من 30 دولة، موضحة أن الإعلان عن الفائزات بالجائزة في فئاتها الثلاث سيتم في أبريل المقبل خلال معرض بولونيا لكتاب الأطفال في إيطاليا.

وشبّهت الشيخة بدور القاسمي رحلة الناشرة بـ«الإبحار في محيط شاسع» لأنها تتطلّب المهارات اللازمة لعبور المياه الهادئة، والشجاعة لمواجهة العواصف، والمرونة للإبحار ضد التيار، والحكمة للإيمان بنفسها رغم الضبابية والتحديات العديدة التي تواجهها.

وتكرّم جائزة «ببلش هير» للتميّز، النساء اللاتي يسهمن في تطوير قطاع النشر وتمهيد الطريق أمام الناشرات. وتحفّز الجائزة الفائزات على تحقيق المزيد من الإنجازات، وإلهام غيرهن من النساء، إضافة إلى رفع الوعي حول التحديات التي ما تزال تواجه العديد من العاملات في صناعة النشر.

وضمت القائمة القصيرة في فئة «الإنجاز مدى الحياة» كلاً من أكوسا أوفوري مينساه، المؤسسة والمديرة العامة لـ«سب ساهاران ببلشيرز»، وآنا ماريا كابانيلاس، الرئيسة التنفيذية لـ«غروبو إديتوريال كلاريداد»، وشيرلي إيفون كاربي، رئيسة «كارلونج ببليشرز كاريبيان».

وشهدت فئة «القيادية الصاعدة» وصول كل من ميتيا عثمان تيسيما، الرئيسة التنفيذية لـ«مايوربانخي»، والمديرة التنفيذية لـ«أجامي براكاشاني»، وفيرناندا فاليتزيني فيريرا، المحررة ومؤسسة «شي ببلشز بودكاست»، وكاسي روكس، مديرة التسويق في «كولنز» والمديرة المشاركة لـ«ذا فليب».

وفي فئة «الابتكار»، شملت القائمة القصيرة عواطف مصبح، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لـ«موربيكيت»، وآن فرايبيل، المؤسسة ومديرة النشر في «بالوما ببليشنغ»، وجازمين ريتشاردز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«ستوريميكس».

وشكّل الإعلان عن القائمة القصيرة جزءاً من برنامج «ببلش هير» في معرض لندن للكتاب، الذي شمل جلستين نقاشيتين استكشفتا التمثيل النسائي في مجال صناعة الكتاب، بوصفه وسيلة مركزية في تعزيز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو تحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب ترسيخ قيادة وابتكار النساء في قطاع النشر.

وشهدت الجلستان مشاركة مجموعة من الرائدات في مجال النشر، أبرزهن مستشارة النشر الكندية ليزا ليونز جونستون، وشارمين لوفغروف، المؤسسة المشاركة والمديرة الإبداعية في «ديالوغ برلين»، وأميرة أبوالمجد، مؤسسة دار الشروق في مصر، وآما دادسون، مؤسسة «أكوبوكس»، وإيما هاوس، مديرة «أوريهام غروب»، وجوديث كار، رئيسة «هاربار ون غروب»، وأمينة سعيد، مؤسسة «لايت ستون ببلشرز».

• 113 طلباً من 30 دولة، استقبلتها الدورة الأولى للجائزة.