مركز جمعة الماجد يختتم مشاركته في دورة دولية لحفظ المخطوطات

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، السبت الماضي، مشاركته في برنامج «الإجازة في علوم المخطوط.. أثرية المخطوط»، الذي نظَّمته دار مخطوطات وقف السلطان أحمد بإسطنبول التركية، واستقطب 20 متدرباً ومتدربة من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وشارك المركز في البرنامج، الذي نظم في الفترة من 25 فبراير الماضي إلى التاسع من مارس الجاري، بدورة علمية متخصصة في حفظ وصيانة وترميم المخطوطات، قدمها رئيس قسم الحفظ والصيانة والترميم في المركز الدكتور بسام داغستاني، وتناولت جانباً نظرياً وعملياً.

وفي الجانب النظري، تناول الدكتور داغستاني خطط الحفظ الوقائية التي تختص بحماية كل الأوعية الورقية من الآفات والإصابات المحتملة، بالإضاقة إلى خطط الحفظ العلاجية التي تختص بالإصابات الموجودة داخل هذه الأوعية الورقية، سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو طبيعية.

وفي الجانب العملي ركز الدكتور داغستاني على شرح عمليات الترميم اليدوي، وتصنيع علب الحفظ، والمعالجات الكيميائية للأوراق المصابة بارتفاع الحموضة، والأوراق الجافة والضعيفة والمتيبسة.

يشار إلى أن مشاركة المركز في هذا البرنامج تأتي في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها المركز أخيراً مع دار مخطوطات وقف السلطان أحمد بإسطنبول.