«طيف 101» أفضل عرض متكامل في «المسرح المدرسي»

أسدلت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) الستار على النسخة الرابعة من مهرجان «دبي للمسرح المدرسي»، أمس، بتكريمها مبدعي المسرح، وذلك على خشبة مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء بدبي، بعد أن استضافت على مدى أربعة أيام، 13 عرضاً مسرحياً، لعبت بطولتها مجموعة من طلبة المدارس الحكومية في دبي، جسدوا خلالها العديد من الأفكار المستلهمة من التراث المحلي والواقع التربوي والمجتمعي.

تتويج

وشهد حفل الختام تتويج مسرحيات «سقف الأحلام»، و«طيف 101»، و«أحلام نورا» كأفضل عروض مسرحية متكاملة، وضمن جوائز المهرجان الخاصة بالحلقة الأولى، حصدت مسرحية «سقف الأحلام» لمدرسة جميرا النموذجية للبنات، جوائز أفضل عرض متكامل، وأفضل ممثلة، وجائزة أصحاب الهمم، وتوجت بها الطالبة ميرا عاطف، كما توجت أيضاً بجائزة أفضل إخراج على مستوى الحلقات الثلاث، في حين خرجت مسرحية «حلم زايد» لمجمع زايد التعليمي بثلاث جوائز، هي، أفضل مؤثرات موسيقية، وأفضل سينوغرافيا، وأفضل ممثل، واستحقها الطالب أحمد الياسي.

وتربعت مسرحية «طيف 101» لمدرسة محمد نور للتعليم الأساسي للبنين، على عرش الجوائز الخاصة بالحلقة الثانية، بعد فوزها بجوائز أفضل عرض متكامل، وأفضل ممثل، ونالها الطالب أحمد يوسف، وجائزة أصحاب الهمم وتوج بها الطالب السيد ياسين، كما تفوقت أيضاً على مستوى الحلقات الثلاث بعد فوزها بجائزة أفضل نص مسرحي لمؤلفه أحمد هلال. فيما فازت مسرحية «الفأس الذهبي» لمدرسة الرازي للتعليم الأساسي بجائزة أفضل مؤثرات موسيقية، وأفضل سينوغرافيا، بينما حازت الطالبة سعاد أحمد، من مدرسة القيم النموذجية، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية «وديمة».

وفي فئة جوائز المهرجان الخاصة بالحلقة الثالثة، حصدت مسرحية «أحلام نورا» لمدرسة الظهرة للتعليم الثانوي، جائزة أفضل عرض متكامل، وفازت مسرحية «النوخذة والبحر» لمدرسة دبي بجائزتي أفضل سينوغرافيا، وأصحاب الهمم، التي توج بها الطالب عمر عبدالرحمن. ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل مؤثرات موسيقية لمسرحية «لا تقل للفشل نعم» لمدرسة الليسيلي، التي فازت أيضاً بجائزة أفضل ممثلة وكانت من نصيب الطالبة رميلة سعيد الكتبي، وذهبت جائزة أفضل ممثل للطالب حمزة حسام، عن دوره في مسرحية «حالة طوارئ» لمدرسة المعارف للتعليم الثانوي.

العتبة الأولى

وأكدت مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي، فاطمة الجلاف، لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه الدورة تضع المهرجان على العتبة الأولى من النضج، وذلك بدعم من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وأيضاً من خلال المكان والمسرح المدرسي الذي ساعد على وجود جمهور طلابي، وعلى نشر الوعي بالمسرح، من خلال الجمهور. واعتبرت الجلاف أن أولياء الأمور باتوا على يقين بأن المهرجان يمكنه أن يخرّج الكثير من الطاقات، كما حظي المهرجان بدعم إدارات المدارس، ما أسهم في نجاحه. وشددت على أن التوصيات التي تضعها اللجنة تسهم في تحسين المسرح المدرسي، وما يمكن تقديمه من أعمال في الدورات القادمة.

أما مؤلف ومخرج «طيف 101» أحمد هلال، فلفت إلى أن فوزه بأفضل عرض متكامل وأفضل تأليف، كان بسبب تركيزه على تمثيل الطلاب، على الرغم من وجود بعض الأخطاء، مؤكداً أن الطلاب بذلوا مجهوداً مميزاً، ومثنياً على المسرح المدرسي، وما يحمله من رسائل تعليمية وتربوية للطلاب، وكذلك من تقديمه المعلومات بشكل غير مباشر. وأشار إلى أن التوصيات التي قدمتها اللجنة كانت مصيبة، ولاسيما فيما يتعلق باللغة العربية الفصحى، مشدداً على أنها جزئية تتطلب الوقت في التدريب.

بينما أكدت مخرجة عمل «سقف الأحلام»، آية التل، أن الخلطة الأساسية في المسرح هي الحب، فحب الطلاب العمل أساسي، وكذلك العمل بروح الفريق مهم لتقديم كل ما هو أفضل، مشيرة إلى أن المسرح عبارة عن تطوير دائم، ومن خلال التوصيات سيعملون على تطوير الأعمال المدرسية مستقبلاً.

فاطمة الجلاف:

• التوصيات التي تضعها اللجنة تسهم في تحسين المسرح المدرسي، وما يمكن تقديمه من أعمال في الدورات القادمة.

توصيات لجنة التحكيم

خلصت لجنة التحكيم التي ترأسها الفنان مرعي الحليان، وضمت في عضويتها الكاتبة الدكتورة باسمة يونس، والفنان محمد إسحاق، إلى عدد من التوصيات، قدمها مرعي الحليان خلال الحفل الختامي، قائلاً: «لابد من اهتمام المدارس باللغة العربية، وتدريب الطلبة على طرق النطق الصحيح، وتعليمهم الفرق بين فن المسرح والأوبريت، مع التشديد على ضرورة أن تكون العروض المشاركة في نسخ المهرجان المقبلة مسرحية فقط». ولفت الى ضرورة الاهتمام بالسينوغرافيا التي تشكل جزءاً أساسياً من العرض المسرحي، مع الإشارة إلى ضرورة وجود لجنة فنية تقوم بمساعدة المخرجين وتدريبهم على أساليب الإخراج المسرحي.