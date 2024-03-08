دبي تحتفي بالفنون والثقافة بوجهة مستدامة

أعلنت المدينة المستدامة في دبي عن افتتاح وجهة الثقافة والفنون «إيميرسي»، المساحة المبتكرة المخصصة لإحداث تحول نوعي في طريقة طرح المواد التعليمية والثقافية في مجال الاستدامة، من خلال العروض التفاعية والتشاركية التي تعزز الإبداع البصري.

ويمتاز المركز الجديد بموقعه ضمن معهد «سي إنستيتيوت»، وسيبدأ تشغيل «إيميرسي» بالاعتماد حصراً على الطاقة النظيفة التي تنتجها الألواح الشمسية، وسيستفيد المركز من قدرة المعهد على إنتاج 300% من احتياجاته من الطاقة.

ويعتمد المركز الجديد على الفنون والتكنولوجيا ليوفر تجربة استثنائية تتخطى حدود الرواية القصصية والتعبير الفني، وسيقدم محتوى فنياً مختاراً بعناية يلهم زوّاره أفراداً ومجتمعات، ويحثهم على إحداث تغيير إيجابي عبر اتباع أسلوب حياة مستدام، كما يُعد موقعاً مثالياً لاستضافة الأحداث والفعاليات.

ويقع المركز على مساحة 500 متر مربع، ويقدم عروضاً فنية وثقافية تفاعلية تتضمن مجموعة الفن الرقمي التي تسلط الضوء على مواهب فنية عالمية، كما تشمل البرامج عروض أفلام بدرجة 360، تروي قصص صُناع التغيير وتتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية والبيئية التي تشجع على الحوار، وتُلهم الزوار على المشاركة الفعالة في تبني نمط حياة أكثر استدامة.

وسيقدم المركز برامج متخصصة وجلسات تأمل تحفز حواس الزوار وتأخذهم في رحلة تجمع بين الاسترخاء والعافية، تندرج ضمن مبادرات الاستدامة الاجتماعية التي تعمل على تحسين جودة حياة السكان والزوار.

• برامج متخصصة وجلسات تأمل تحفز حواس الزوار.

• مجموعة الفن الرقمي تسلط الضوء على مواهب فنية عالمية.