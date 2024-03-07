كبير المنشدين المصريين في ضيافة اللوفر أبوظبي

أعلن مهرجان أبوظبي عن تقديم عرض الشيخ محمود التهامي، كبير المنشدين في جمهورية مصر العربية، الذي يقام يوم الخميس 14 مارس الجاري في متحف اللوفر أبوظبي.

يُعرف الشيخ محمود التهامي، أستاذ الإنشاد، بقدرته على المزج بين الإنشاد باللغة العربية الفصحى والثقافات الموسيقية المتعددة، مع الحفاظ على أصالته وطابعه التقليدي المميز.

ويعود الشيخ التهامي إلى المهرجان بالعرض العالمي الأول «بنات النجار»، الذي يبرز تكريم المرأة ودور المنشدات في تاريخ الإسلام منذ «بنات النجار» اللواتي استقبلن الرسول، صلى الله عليه وسلم، بالإنشاد ترحيباً به في المدينة المنورة، حيث تؤدي مجموعة من 30 منشدة من مدرسة الإنشاد الديني في مصر، قصائد شهيرة عدة في مدح الرسول من تراث الإنشاد في مصر، والسودان، وتونس، والمغرب العربي.

كما تتضمن الأمسية «أنين العاشق»، العمل الاستثنائي الذي يجسّد الأصالة الإنشادية والفنية.

• العرض العالمي الأول «بنات النجار» يبرز تكريم المرأة ودور المنشدات في تاريخ الإسلام.