فنون «الزمن الجميل» تزين الأيام التراثية

أسدل معهد الشارقة للتراث، أول من أمس، الستار على الدورة الـ21 من «الأيام التراثية»، بعد 11 يوماً حافلة بالفعاليات التي تحتفي بالماضي والزمن الجميل والأنشطة والندوات الحوارية التراثية المصاحبة، التي توزعت على ست مدن في الإمارة هي: الشارقة والحمرية ودبا الحصن وخورفكان وكلباء والذيد.

وبلغ عدد المشاركين 600 عارض، يمثلون 12 دولة، فيما حلّت محافظة جيجو (كوريا الجنوبية) ضيف شرف هذا العام.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم: «يسعدنا اختتام موسم ناجح لأيام الشارقة التراثية، إذ حققت الدورة الـ21 أصداء عززت مكانة تراثنا الإماراتي في الأوساط الإقليمية والعالمية».

ونجحت «أيام الشارقة التراثية» التي شهدت تنظيم 362 فعالية، في اجتذاب 111 ألفاً و365 زائراً.

كما تم خلال «الأيام التراثية» تقديم 272 عرضاً فنياً، لـ36 فرقة، علاوة على تنظيم تسعة معارض.