بيرق «شاعر المليون للأطفال».. إلى صغير بمواهب الكبار

عرضت الحلقة الخاصة بـ«برنامج شاعر المليون للأطفال»، على مسرح شاطئ الراحة، بمشاركة أعضاء لجنة تحكيم مكونة من الشاعر مساعد بن طعساس الحارثي، حامل بيرق البرنامج في موسمه العاشر، والشاعرة والإعلامية سبيكة الشحي، نجمة شاعر المليون في الموسم الثامن، والشاعر فيصل جزا الحربي، نجم البرنامج في الموسم الـ11.

ونال بيرق شاعر المليون للأطفال محمد بن صالح السهلي (السعودية)، وكان المركز الثاني من نصيب سلطان الشامسي (الإمارات)، وحلّ في المركز الثالث زايد البطحري (سلطنة عُمان)، وفي المركز الرابع الشيخ خليفة بن أحمد بن صقر آل خليفة (البحرين)، وكان المركز الخامس من نصيب درعان الدوسري (السعودية)، وجاءت في المركز السادس هند النقبي (الإمارات).

وتضمنت الحلقة تقريراً مرئياً استعرض مراحل اختيار المشاركين الأطفال من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من نجوم البرنامج الشعراء: صلاح بن ضاحي الحربي، وفهد الدبداب المطيري، وعلي الغنبوصي، الذين قابلوا مجموعة كبيرة من المواهب، وتم اختيار 16 متسابقاً ممن انطبقت عليهم الاشتراطات ليتأهلوا لخوض المسابقة، ويظهروا مواهب أكبر من أعمارهم.

وبعد التقرير الخاص بمشاركات الشعراء الصغار الذين حضروا برفقة أولياء أمورهم آملين قبول مشاركاتهم المتفردة نتيجة الإقبال الشديد من الأطفال، بدأت مشاركة مجموعات الشعراء ليكون لأعضاء لجنة التحكيم الرأي في توزيع جوائز ومراكز المسابقة على المشاركين من مبدعي الغد.