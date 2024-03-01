«مصور رؤساء أميركا»: لقطة الأطفال الفيتناميين الأقرب إلى قلبي

خلال جلسة مملوءة بالحكايات الملهمة والتفاصيل الفوتوغرافية الحصرية، استضافت «منصة X» في المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر 2024)، المصور العالمي ديفيد هيوم كينيرلي، إذ اصطحب جمهور المنصة في رحلة إلى كواليس التقاطه للكثير من الأحداث التاريخية.

وفي بداية الجلسة التي حملت عنوان «ما خلف كواليس التاريخ» استعرض ديفيد هيوم كينيرلي، صوره الأولى التي جعلت الناس ينتبهون لإبداعه الفني، والتي التقطها داخل الملاعب وحلبات الملاكمة، وأبرزها صورته للقفزة الشهيرة لديك فوسبري، الذي فاز بالميدالية الذهبية للوثب العالي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1968، كما شارك الجمهور مجموعة من الصور التي التقطها لنزال القرن بين محمد علي كلاي وجو فريزر، ووثق كينيرلي باحترافية عالية لحظة سقوط محمد علي كلاي أرضاً، فأسهمت تلك اللقطة بجانب العديد من اللقطات الرياضية الأخرى في جعل اسمه يلمع في التصوير.

لم يستمر كينيرلي طويلاً في تصوير الملاعب، حيث قرّر السفر في بداية السبعينات إلى فيتنام، والاتجاه للتصوير الحربي، وعن سبب ذلك قال: «شعرتُ بأن ثمة قصصاً كثيرة هناك لابد أن تُروى بالصور»، وبالفعل قام كينيرلي بتصوير مئات الصور عن الحرب في فيتنام وكمبوديا، وما يعانيه المدنيون بسبب الحروب.

وعن الصورة الأقرب لقلبه في هذه المرحلة، قال: «صورة الأطفال الفيتناميين الواقفين على ظهر الجاموس في النهر وهم يضحكون هي الأقرب لقلبي، فعلى الرغم من الموت والدمار والخراب المحيط بهم، كانوا يضحكون ببراءة شديدة». وفازت صور كينيرلي عن الحرب في فيتنام بجانب صوره الرياضية الأولى بجائزة البولتيزر عام 1972.

كما سرد كينيرلي الكثير من الحكايات التي جمعته برؤساء أميركا، بداية من صورته للرئيس ليندون جونسون، حتى تصويره للرئيس الحالي جو بايدن، وتوقف عند صورته الشهيرة للرئيس كينيدي في فندق أمباسادور قبل اغتياله بوقت قليل، وكذلك صورته لهيلاري كلينتون وهي شابة ترتدي نظارة طبية خلال جلسات الاستماع لعزل ريتشارد نيكسون، لكن الفصل الأكثر عمقاً في حياته المهنية كما صرح كان في عهد الرئيس جيرالد فورد. واستطرد كينيرلي «ما لا أنساه أنني حين طلب مني الرئيس جيرالد فورد أن أكون مصوره الخاص، قلت له، أقبل ولكن بشرط أن تكون لدي إمكانية الوصول إلى كل ما يحدث في البيت الأبيض لتسجيله في التاريخ، وضحك حينها فورد».

ديفيد هيوم كينيرلي:

• بعدت عن الملاعب بعدما شعرتُ بأن هناك قصصاً كثيرة لابد أن تُروى بالصور.

توثيق لحظات تاريخية

في نهاية جلسته استعرض ديفيد هيوم كينيرلي بعض صوره الاستثنائية أمام جمهور إكسبوجر 2024، من بينها صوره الحصرية للقاء الرئيس الأميركي رونالد ريغان، وغيرها من الصور التي توثق لحظات تاريخية مهمة.