الشارقة تضيء على مبادراتها الثقافية في «مسقط للكتاب»

تشارك هيئة الشارقة للكتاب في الدورة الـ28 من معرض مسقط الدولي للكتاب، الذي انطلق في 21 فبراير الماضي، ويستمر حتى الغد بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وتستعرض الهيئة في جناحها بالمعرض، المبادرات والبرامج التي تنفذها في إطار مشروع الشارقة الثقافي، وتقدم للمشاركين والزوار نماذج من الفعاليات والمبادرات التي تقوم بها، لدعم صناعة الكتاب، وتشجيع القراءة والإبداع في المنطقة والعالم.

واستقبل مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، فاضل حسين بوصيم، في جناح الهيئة، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، الدكتور محمد بن سعيد المعمري، راعي المعرض، إذ أهدى بوصيم المعمري نسخة من موسوعة «سلطان التواريخ»، لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال بوصيم: «نفخر بأن نستعرض أمام الناشرين العرب والأجانب في هذا الحدث الثقافي العربي ما تحتضنه الشارقة من فعاليات ومبادرات ثقافية عالمية، تشمل معرض الشارقة الدولي للكتاب، إضافة إلى مؤتمري الناشرين والمكتبات، اللذين يعدّان من أهم منصات التواصل والتعاون والتبادل بين الناشرين العرب والدوليين والمكتبيين في المنطقة، وكذلك مؤتمر الموزعين الدولي، الذي يسعى إلى تحسين وتسهيل عملية توزيع الكتب والمطبوعات في العالم العربي». وأضاف: «نسعى أيضاً إلى تعريف مجتمع النشر العالمي بالفرص التي توفرها الشارقة لرواد الصناعات الإبداعية بمختلف أنواعها، لدعم حضورهم الفاعل في الأسواق العالمية».