«سكة تتحدث» في حي الشندغة.. موسيقى وحوارات ملهمة

تحفل النسخة الـ12 من مهرجان سكة للفنون والتصميم الذي يستضيفه حي الشندغة التاريخي في قلب دبي حتى الثالث من مارس المقبل، بأكثر من 20 جلسة حوارية ونقاشية تقدم داخل «بيوت سكة» وضمن ركن «سكة تتحدث»، بمشاركة مجموعة من أبرز المبدعين الفاعلين على الساحة الفنية يناقشون فيها توجهات قطاع الفنون العالمية، علاوة على برنامج موسيقي خاص يتضمن باقة من العروض.

وتضمنت نقاشات «سكة تتحدث» جلسة «التقييم في دولة الإمارات» التي قدمتها جيوسيبي موسكاتيلو واستوديو ثيرتين، وجلسة «استكشاف متعدد التخصصات لمشهد الطهي من خلال العلوم والتكنولوجيا» التي شارك فيها خوسيه كاريو، الأستاذ المشارك في الجامعة الأميركية في دبي، بينما تناول هاني عصفور، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار، تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال التصميم أثناء مشاركته في جلسة «أرى التصميم في مستقبلك».

في حين ركزت الفنانة التشكيلية أحلام البناي، رئيسة قسم الإعلام التطبيقي في كليات التقنية العليا بدبي، في جلستها، على قوة الصورة والتصوير الفوتوغرافي في التمثيل الثقافي.

وضمن جلسة نقاشية أدارتها صوفي مايوكو أضاء كل من كريستوفر بنتون والفنان جميري والفنان ماكسيم كرامات على تفاصيل المشهد الفني غير التقليدي في الإمارات، فيما ناقش أحمد مكاري وسيريل رعيدي وتاميلا كوتشاروفا في جلستهم التي أدارها طارق عمر كيفية بناء مجتمع إبداعي هادف. وشاركت آمنة بالهول في جلسة حوارية لمؤسسة دبي للمرأة وأدارتها ديالا علي تحت عنوان «إطلاق العنان لإبداعاتها».

كما يقدم مهرجان سكة للفنون والتصميم باقة متنوعة من العروض الموسيقية والأنشطة الترفيهية التي يشارك فيها أكثر من 70 موسيقياً، من بينهم عازفة القيثارة البلغارية نوريا، والفنانة نور العريضي، والمغنية إنغريد نقور، وعازفة الكمان سنيزانا إيفكوفيتش.

ويشهد زوار المهرجان عرض فرقة حسني التي تقدم الموسيقى الكلاسيكية بأسلوب جديد، ويطل الموسيقي كمال مسلم بتشكيلة من مقطوعاته المتخصصة في موسيقى «الفيوجن». ويستضيف مسرح المهرجان أيضاً الفنان هزاع، والفنان مهدي أحمد، والمغني والملحن الإماراتي قصي المعمري، وعازف القانون خالد بن خادم، وغيرهم.

يشار إلى أن المهرجان يتضمن أجندة غنية بالمعارض بمشاركة أكثر من 500 مبدع.

• 20 جلسة حوارية ونقاشية تقدم داخل «بيوت سكة».