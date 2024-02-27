قصة مغربية ترفع الستار عن «أيام الشارقة المسرحية»

بمشاركة 12 عرضاً، تنطلق السبت المقبل فعاليات الدورة الـ33 من أيام الشارقة المسرحية، في قصر الثقافة، وستفتتح بمسرحية «تكنزا.. قصة تودة» لفرقة فوانيس المغربية بمناسبة فوزها بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي»، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح، وجرت فعاليات دورتها الأخيرة في العاصمة العراقية بغداد، في يناير الماضي.

وتتوج في حفل الافتتاح الفنانة العمانية فخرية خميس، بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الـ17، كما يُحتفى بالفنان الإماراتي عبدالله راشد بصفته «الشخصية المحلية المكرمة» لهذه الدورة.

وعاينت لجنة «المشاهدة والتصنيف» التي ضمت خليفة التخلوفة (الإمارات)، وغنام غنام (الأردن)، وخالد رسلان (مصر)، 12 عرضاً وانتقت سبعة عروض للمنافسة على جوائز الدورة الـ33 من أيام الشارقة المسرحية، وهي: «مرود كحل» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، تأليف محمد سعيد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، و«إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة، تأليف عبدالله صالح وإخراج عبدالله الدرزي، و«اصطياد» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، إعداد وإخراج مهند كريم، و«وليمة عيد» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، تأليف يوسف مسلم وإخراج إبراهيم سالم، و«الطارق الأخير» لفرقة مسرح دبي الوطني، تأليف وإخراج علي جمال، و«المشهد صفر» لفرقة مسرح خورفكان للفنون تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام محمد، و«أولئك أصحاب الجحيم» لفرقة مسرح الشارقة الوطني، تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري.

ووقع الاختيار على عرضين ليقدما خارج مسابقة «الأيام» وهما: «زغرودة» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، من تأليف علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا، و«رماد» لفرقة مسرح الفجيرة، من تأليف عبدالأمير شمخي وإخراج سعيد الهرش.

كما سيشاهد الجمهور عرضين من الدورة الـ10 من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهما: العرض الحائز جائزة أفضل عرض، وهو «الكراسي» للمخرج حميد محمد، والعمل الحائز جائزة أفضل إخراج، وهو «الخيار الأخير» للمخرج عبدالله آل علي.

ويجيء الملتقى الفكري المصاحب لهذه الدورة تحت عنوان «الإخراج المسرحي بين الأثر والتأثر». وسيشارك أكثر من 20 من خريجي كليات ومعاهد المسرح العربية لـ2023، من بينهم أول دفعة من خريجي أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، في «ملتقى الشارقة الـ12 لأوائل المسرح العربي» الذي يحتفي سنوياً بمتفوقي الأكاديميات المسرحية، ويتيح لهم فرصة مواكبة فعاليات الأيام المسرحية، والتعرف إلى المشهد الثقافي المحلي.