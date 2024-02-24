أطفال «الظفرة البحري» في رحلة إلى زمن الأجداد

يخصص مهرجان الظفرة البحري في دورته الـ15، مساحات خاصة للأطفال يتعلمون فيها «التراث الإماراتي» من خلال ممارستهم للعديد من الحرف المتوارثة، بمشاركة حراس وحاميات التراث من الذين مازالوا يمارسون هذه المهن ويعلمونها للأبناء والأحفاد، لضمان استدامتها ونقلها من جيل إلى جيل.

ويتعلم الأولاد مهن البحر عبر ممارستهم كيفية استخدام شباك الصيد، واطلاعهم على نماذج المحامل التراثية وأدوات الصيد المتنوّعة التي يعرضها المهرجان، ويقدم تعريف حولها وكيفية صناعاتها ومسمياتها واستخداماتها المرتبطة بالصيد أو نقل البضائع أو الغوص للحصول على اللؤلؤ، إضافة إلى صناعة الليخ والحبال وغيرهما من الصناعات المرتبطة بالبحر.

كما تتعلم الفتيات الحرف اليدوية مثل صناعة الأطواق من الصدف، واستخدامه في تزين الصناديق الخشبية وإطارات الصور وغيرها، وصناعة التلي والسدو والحناء والكحل العربي وحياكة الملابس التراثية وسف الخوص، والعديد من الحرف التي تقوم حاميات التراث بعرضها في الجناح الخاص بالحرف التراثية، إلى جانب إعداد المأكولات الشعبية من خلال متابعة أمهاتهن وشقيقاتهن في مسابقة الطبخ.

ويحرص الآباء المشاركون في سباقات المحامل الشراعية والبوانيس الشراعية والتجديف التراثي وغيرها من المسابقات التراثية، على أن يرافقهم أطفالهم لحظة التتويج على مسرح المهرجان، وقبل ذلك نشاهد الطفال يراقبون آباءهم وإخوانهم خلال هذه السباقات عبر اصطفافهم على شاطئ المغيرة ومراقبة المحامل والقوارب التراثية وصيد الشعري خلال السباقات، وذلك من أجل غرس هذه الممارسات في نفوسهم وتعزيز عشقهم لها، وجعلهم يدركون أهميتها ويحلمون بالمشاركة في السباقات المستقبلية اقتداءً بالآباء والأجداد.

ويقدم مهرجان الظفرة البحري مسابقات تراثية للأطفال وأسئلة تراثية مرتبطة بالبيئة البحرية عبر مسابقات المسرح اليومية، إذ خصص لها جوائز قيمة لتحفيز الأطفال على المشاركة، إضافة إلى مسابقات أجمل زي تراثي للبنات والأولاد، وكذلك تخصيص مساحة لورش الرسم وتلوين الأشكال المستمدة من التراث، وتقدم الجهات الداعمة والراعية والمشاركة جوائز عينية للأطفال وزوّار المهرجان.