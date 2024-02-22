«إكسبوجر».. أسرار عالم التصوير بين يدي الزوّار

تحفل فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، التي تنطلق 28 الجاري وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل في «إكسبو الشارقة» بـ66 ورشة عمل وبرامج تعليمية وجلسات نقاش، تغطي موضوعات مختلفة وأسرار عالم التصوير، منها الإضاءة والتركيب وتقنيات التصوير بالهاتف، وغيرها، يستعرض فيها 27 خبيراً دولياً خلاصة خبراتهم في 164 ساعة من التعليم المكثف.

ومع اكتمال التجهيزات لإطلاق المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يضيف «إكسبوجر 2024» إلى تجاربه المتنوّعة مجالات جديدة لتقديم فرصة تعليمية شاملة، تغطي الإخراج والإنتاج السينمائي وحزمة برامج أدوبي لتحرير الفيديو.

ويقدم المهرجان، فرصة للتعلم من مختبرات أدوبي، عملاق الفنون المرئية العالمي، إذ سيتمكن المشاركون من خلال 10 جلسات تدريبية، من تطوير مهاراتهم في التصوير السينمائي والتحرير بعد الإنتاج، وما بعد الإنتاج، برفقة نخبة من روّاد عالم الفيديو، الذين يقدمون ورش عمل متنوّعة ومتقدمة، تغطي برامج أدوبي، مثل «آفتر إيفيكت: ورشة عمل للمبتدئين»، و«تقنيات متقدمة في برنامج آفتر إيفيكت: ورشة عمل للمستوى المتوسط»، و«برنامج أدوبي بريمير برو: الأساسيات»، و«تحرير الفيديو كمصور»، و«عصر المحتوى القصير والذكاء الاصطناعي: كيف تصبح مبدعاً». أما جوليان كوست وكاترين آيسمان فتختتمان سلسلة البرامج التعليمية لمختبرات أدوبي بـ«الجودة والإبداع والتحكم»، بعد استكشاف الجوانب الأساسية من التصوير الفوتوغرافي والسينمائي.

كما ينظم المهرجان 49 جلسة تدريبية عملية تديرها نخبة من الخبراء الدوليين. ويشارك المصور رولاند بوكريفكا خبرته في موضوعات متنوّعة منها: «احتراف التحكم بسرعة الغالق: التقاط الحركة واللحظات»، و«التصوير الليلي الإبداعي»، و«الوصفة السرية»، و«المهارات الأساسية لتصوير أفضل»، ويتعمق في التقنيات المتقدمة للارتقاء بمهارات التصوير لدى المشاركين.