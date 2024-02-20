«منشورات القاسمي» تستعرض مؤلفات حاكم الشارقة في «مسقط الدولي للكتاب»

تستعرض «منشورات القاسمي» خلال مشاركتها في النسخة الـ28 من معرض مسقط الدولي للكتاب، الذي سيقام في مركز عُمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 21 فبراير الجاري إلى الثاني من مارس المقبل، نخبة من المؤلفات الجديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتضيف إلى المكتبة الإماراتية والعربية منتجاً ومحتوى فكرياً غنياً بين السرد والتاريخ والفكر والحوار، يزخر بالتنوع، ويضم خلاصة تجربة بحثية وخبرة علمية تكشف عن نوادر الكتب المخطوطة والمطبوعة، ونفائس المعلومات التي يقدمها سموه سنوياً، ويحرص على أن تكون حاضرة في معارض الكتب العربية.

وتسعى «منشورات القاسمي» إلى توسيع منافذ القراء عبر الإصدارات المنتخبة، التي حققت بعد إصدارها نفاداً في المكتبات المحلية والعربية، وسيجد رواد الكتب وزوار معرض مسقط في دورته المقبلة في جناح «منشورات القاسمي» أحدث الإصدارات التاريخية منها والبحثية، وهي: موسوعة تاريخ عمان المسماة «سلطان التواريخ»، والتي تشتمل على الجزء الثاني: تاريخ الملوك النبهانيين في عُمان، والجزء الثالث: تاريخ اليعاربة في عمان، والجزء الرابع: تاريخ أئمة البوسعيد في عُمان، والجزء الأول: تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية، إضافة إلى مسرحية «مجلس الحيرة»، يقدم خلالها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للقارئ تاريخاً محققاً وروايات موثقة بقالب أدبي مسرحي مبتكر، ويوصل مضمونها إلى شغاف القلوب، وينقل خبرة الأمراء والحكماء إلى الجيل الجديد من الأحفاد والأبناء، إذ يتناول سموه في المقدمة كيف نقل القواسم صورة الحيرة من العراق إلى شمال الشارقة. وتعقد في الحيرة مجالس الشعر والمحاورات واللقاءات الأدبية، حيث يتناول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مجلس الملك النعمان بن المنذر، ملك الحيرة، ما بين الأعوام 585 إلى عام 613.

وتأتي هذه المسرحية لتنتظم في عقد المسرحيات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهي: مسرحية عودة هولاكو 1998، ومسرحية القضية 2000، ومسرحية الواقع 2001، ومسرحية الإسكندر الأكبر 2006، ومسرحية النمرود 2008، ومسرحية شمشون الجبار 2008، ومسرحية طورغوت ومسرحية الحجر الأسود وصدرتا عام 2011، والمسرحية الشعرية علياء وعصام 2015، ومسرحية داعش والغبراء 2016، ومسرحية كتاب الله: الصراع بين النور والظلام 2018.