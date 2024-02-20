عرض كويتي في مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

فعاليات متعددة حفل بها اليوم الثالث من الدورة السابعة من مهرجان المسرح الثنائي في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن.

وشهدت قاعة الأنشطة بالمركز وقائع اليوم الختامي لملتقى الشارقة الـ19 للمسرح العربي، الذي جاء تحت عنوان «المسرح والمستقبل».

وبدأت فعاليات اليوم الأخير للملتقى الذي أدار جلساته المسرحي الإماراتي عبدالله راشد، بمداخلة بعنوان «التمثل المأساوي للمستقبل في المسرح العربي»، قدمها الناقد المصري رضا عطية.

وفي مداخلتها التي حملت عنوان «مستقبل المسرح العربي في مواجهة تمظهرات الراهن الفنية»، دعت الباحثة الأردنية نجوى قندنجي إلى مقاربة أكثر فاعلية لوضعية المسرح العربي في علاقته بجمهوره بصفة أساسية، فيما شارك الباحث المغربي يوسف أمفزع بمداخلة حملت عنوان «مفارقات المسرح المغربي من الاستيعاب إلى المجاوزة».

وفي برنامج العروض شهد جمهور الليلة الثالثة المسرحية الكويتية «أصل الحكاية»، تأليف وإخراج فيصل العبيد، وأداء سماح ومحمد البغلي. وتناول العرض جانباً من يوميات روائي وزوجته/أو بطلة أعماله، إذ إن الكاتب مصاب بمرض «اضطراب الهويَّة التفارقي»، ويعاني خللاً في التذكر، ويعيش بوجوه عدة. وخلال العرض سيكون على المرأة أن تمر بتحولات بسبب الحالات النفسية المتعددة التي يختبرها الكاتب.

وشهد برنامج اليوم الثالث من المهرجان أيضاً ورشة تدريبية بعنوان «تقنيات الإخراج المسرحي»، أشرفت عليها الفنانة المصرية منار زين.

• اليوم الختامي للملتقى جاء بعنوان «المسرح والمستقبل».