«حمدان الذي لا يُقهر».. بين يدي زوار «كوميك كون»

كشفت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن «حمدان» درع أبوظبي الذي لا يُقهر فارس الرمال ونوخذة البحر، خلال معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون 2024».

واستلهمت شخصية «حمدان» من روحية ريادة وطموح الإمارة، وموروثها الغني من تراث البر والبحر، ورؤيتها للتنمية المستدامة، والاستخدامات الابتكارية للذكاء الاصطناعي، ما انعكس في شخصيته الشغوفة بإعلاء كلمة العدالة، والسعي الدائم للابتكار، لتقوده مساعيه في نهاية المطاف إلى تسخير القوة العجيبة للرمال والبحر. وبفضل هذه القوى المكتشفة، ابتكر «حمدان» درعاً متطوراً للغاية على شكل «الكندورة» قادراً على التصدي لكل شيء. وحظي زوار معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة وعشاق الثقافة الشعبية بفرصة للتعرف إلى البطل وصقره الميكانيكي الشجاع، خلال الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام.

وقدم معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة للزوار مجموعة مميزة من تجارب الثقافة الشعبية وصناعات الألعاب الترفيهية والشخصيات الكرتونية والرسوم المتحركة، بما في ذلك الأفلام والقصص المصورة، وأحدث ألعاب الفيديو، وغيرها. ويمكن للزوار والمقيمين وعشاق القصص المصورة التطلع للقاء «بطل المدينة الجديد»، الذي سيزين أفق أبوظبي طوال الأشهر المقبلة.