«كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» تشهد كسر حاجز الـ 17 ثانية

بالندية، تميزت انطلاقة منافسات «الشيوخ»، ضمن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، وسط تفوق فريق «إف 3 إس»، الذي حصد شوطين من أشواط «الرمز» في فئتي (جير تبع) و(جير شاهين)، بحضور بارز من بقية الفرق، أبرزها «إف 3» و«إم 7».

وفي أشواط (جير شاهين)، حقق فريق «إف 3 إس» المركزين الأول والثاني في شوط «رمز الفرخ»، بالطير «إس 30» بزمن 17.550 ثانية، والطير «متروك» بـ17.555 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث لفريق «إف 3» بالطير «ترشيح» بزمن 17.558 ثانية.

وتمكن فريق «الظفرة فالكون» من كسر حاجز الـ17 ثانية لأول مرة في البطولة، محققاً المركز الأول في شوط «الرمز جرناس» بالطير «إس 92» بزمن 16.624 ثانية، فيما جاء فريق «إم 7» في المركز الثاني بفارق بسيط بالطير «7» بزمن 16.771 ثانية، وعاد فريق «الظفرة فالكون» ليحقق المركز الثالث بالطير «إس 26» بـ17.036 ثانية.

أما في أشواط (جير تبع)، فأثبت فريق «إف 3 إس» تفوقه بفئة (الفروخ) بتحقيقه شوط «رمز الفرخ»، بالطير «تي 52»، بزمن 17.942 ثانية، يليه فريق «إم 7» بالطير «تي إس 7» بـ18.425 ثانية، وعاد فريق «إف 3 إس»، ليحقق المركز الثالث بالطير «تي 56» بـ18.588 ثانية.

وأكمل فريق «الظفرة فالكون» تفوقه في أشواط (جير تبع جرناس) بتحقيقه المركزين الأول والثالث في شوط «الرمز» بالطيرين «تي 157» و«تي 164»، أما المركز الثاني فذهب لفريق «إم 7» بالطير «تي 32».

وحول تفوق «الظفرة فالكون» وكسره حاجز الـ17 ثانية للمرة الأولى في البطولة، قال الصقّار خليفة أحمد المحمود: «الحمدلله وفقنا في فئة (الجرناس) في أشواط (الرموز)، خلال البطولة، التي واكبت التوقعات من خلال مشاركة أقوى الطيور ونخبة الصقارين على مستوى الدولة، والأرقام المتقاربة بين الصقور تظهر المستوى القوي للبطولة وجودتها العالية، نظراً إلى الخبرة الكبيرة للمشاركين في الفرق ذات الاسم الكبير على الساحة الإقليمية في هذه الرياضة التراثية»، مؤكداً أن مسمى البطولة حافز كبير لجميع الصقارين المشاركين.

خليفة المحمود:

• مسمى البطولة حافز كبير لجميع الصقارين المشاركين.

أشواط جديدة

تتواصل منافسات «الشيوخ» في بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» اليوم، مع أشواط «بيور جير»، تليها غداً أشواط «القرموشة»، خلال البطولة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي.