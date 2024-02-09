«العويس الثقافية» تحتفي بـ «امرأة تشكل الحلم»

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، الليلة قبل الماضية، ندوة وحفل توقيع لكتاب «شيخة الناخي.. امرأة تشكل الحلم»، لمؤلفته الشاعرة صالحة غابش، وبحضور القاصة شيخة الناخي.

وقالت صالحة غابش عن كتابها: «لقد رصدت فيه العناصر المؤثرة في تجربة شيخة الناخي، التي تبدأ بنشأتها في بيت علم، ومن ثم خبرتها الوظيفية التي جاءت مبكرة قبل إكمال دراستها الجامعية، ودورها في تأسيس العديد من الجمعيات الاجتماعية والثقافية والتربوية بالشارقة، وتركيزها على المرأة والتحديات التي تعترضها».

بينما تناولت القاصة المخضرمة شيخة الناخي، ملامح من تجربتها في عالم الكتابة التي بدأت منذ سبعينات القرن الماضي، ووجهت الشكر إلى «مؤسسة العويس» لاختيارها ضمن سلسلة أعلام من الإمارات.

وحفلت الندوة بالعديد من المداخلات التي أضاءت على تجربة شيخة الناخي، وشارك فيها كل من: الدكتورة رفيعة غباش، والدكتورة مريم الهاشمي، والفنان عمر غباش، والروائية فتحية النمر.

يشار إلى أن شيخة الناخي تُعدّ أول إماراتية تنشر قصة قصيرة عندما ظهرت قصتها «الرحيل» في مجلة أخبار دبي، عام 1970. ونشرت مجموعة قصصية بالاسم نفسه في 1992، علاوة على مجموعتي «ريح الشمال» و«عزف على أوتار الفرح» ورواية «قصة الرحيل».