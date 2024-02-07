موزة آل مكتوم تروي الحكاية «عندما عانقت السماء»

ضمن فعاليات «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، الذي اختتم أمس، أطلقت «مجموعة كلمات» كتاب الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، «عندما عانقت السماء»، الذي يؤرّخ لمسيرة المرأة نحو عالم السماء والطيران، ويحتفي بمبدعات فتحن الطريق أمام غيرهن من النساء الطموحات.

وأكّدت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، أن «الغاية من الكتاب لم تكن مجرد توثيق أسماء النساء اللاتي كسرن حواجز الممكن واحترفن الطيران ووصلن إلى الفضاء، بل توجيه رسالة إلى الأطفال والشباب العرب والفتيات بشكل خاص، تقول: إن حدود المنجزات هي بحدود الإيمان بالقدرات والثقة بالطاقات، وإن التاريخ يعلمنا بألا مستحيل أمام الإرادة والإصرار».

وأضافت: «يجسّد الكتاب حلماً شخصياً، منذ الطفولة أردت أن أكون طياراً، وأن أكتشف العالم من أعلى نقطة، وأن أكون على تماس دائم مع إبداعات الخالق وجمال ما خلق. وفي هذا الكتاب أوجه دعوة إلى كل من يقرأه لأن يتبع حلمه، لا توجد أحلام مستحيلة، بل أحلام لم نعمل على تحقيقها بالجهد الكافي، وأتمنى أن يترك كتابي أثراً ليس على الحلم بالطيران فقط، بل على كل طموح وفي كل المجالات».