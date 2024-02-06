ملتقى الشارقة للخط يُطل بحلة مختلفة

تنطلق في أكتوبر المقبل فعاليات الدورة الـ11 من ملتقى الشارقة للخط، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، وذلك على مدى شهرين بمشاركات محلية وعربية وعالمية.

واختارت اللجنة التحضيرية للملتقى «تراقيم» شعاراً للدورة الجديدة، خلال اجتماع ترأسه مدير إدارة الشؤون الثقافية مدير الملتقى، محمد إبراهيم القصير، بحضور أعضاء اللجنة المكوّنة من: تاج السر حسن، وخالد الساعي، وخالد معراج.

وقال محمد القصير: «تأتي الدورة الـ11 من الملتقى بحلة جديدة، لتؤكد دور الشارقة الريادي في الاهتمام بالخط العربي، باعتباره فناً أصيلاً، وللمُضيّ في تعزيز رسالة الملتقى النبيلة لفن الخط العربي لما له من أهمية ومكانة خاصة على المستويين التاريخي والإسلامي».

وأضاف: «يحمل شعار الدورة الجديدة (تراقيم) دلالات فنية واسعة، تمنح الخطّاط رؤية كبيرة للإبداع في إنجاز العمل الخطّي، كما يحيل إلى معانٍ متعددة تسهم في تعزيز جمالياته، وتعكس طاقة الأعمال الخطية التي ترتقي إلى مكانة فنية مميزة لما لها من شخصية إبداعية متفردة».

وعلامات الترقيم علامات تستخدم أثناء الكتابة، كالفاصلة، والفاصلة المنقوطة، والنقطة، وعلامتي الاستفهام والتعجُّب وغيرها، وهذه العلامات تسهّل عملية قراءة النص بكلماته وجمله، فهي بهذا تسهم مع الكتابة في إتمام شكل المعنى، وتوضيحه بشكل كامل، وتعد بذلك من أساسيات عملية الكتابة، ومتمّمة لها، بالإضافة إلى كونها تعطي قيمة جمالية لشكل النص.

وفي تعريف اللجنة للشعار، فإن «كلمة (تراقيم) لها معنى منجزات بصرية خطية ورمزية محفورة أو مكتوبة أو مطبوعة، وقد تكون متحرّكة كما في الفنون الرقمية، أو وحدات متكررة كما في الفنون الطباعية والخطية. والغرض من هذا التعريف الإحاطة بتجليات العمل الخطي، وآفاق استعمالاته، والفنان والخطاط قد يجدان فيها بداية ما، تُلهمهما إبداع أعمال فنية قوامها الخط العربي، ويحدد ماهيتها خيال وإبداع كل فنان، بحسب طريقة عمله وتصوراته».

استقبال المشاركات

تبدأ اللجنة التحضيرية لملتقى الشارقة للخط، خلال الشهر الجاري، بإرسال دعوات لخطاطين وفنانين من مختلف دول العالم، وإعلان استقبال المشاركات عن طريق موقع دائرة الثقافة بالشارقة الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون نهاية مايو المقبل آخر موعد لتسلم الاستمارات الإلكترونية موضحة فيها بيانات الفنانين والأعمال المشاركة مع السيرة الذاتية للفنان.