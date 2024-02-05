«كأس محمد بن راشد» تجتذب نخبة الصقارين

بمشاركة عربية وخليجية واسعة، ووسط حضور نخبة من الصقارين، دشّنت أشواط «العامة مفتوح» منافسات بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية بدبي.

وشهدت انطلاقة أشواط «العامة مفتوح» منافسة قوية كما كان متوقعاً، نظراً إلى نخبة الصقارين المشاركين على المستويين المحلي والخليجي، وشهد اليوم الأول تألقاً قطرياً في أشواط «جير شاهين»، إذ تفوق حمد عبدالله العرجاني في شوط «الرمز فرخ»، محققاً المركزين الأول والثاني بالطير «متروك» بزمن 18.931 ثانية، وبالطير «الشامخ» بزمن 19.172 ثانية على التوالي، وذهب المركز الثالث إلى سالم ناصر الهاجري بالطير «سارمات» بـ19.291 ثانية.

أما في أشواط «جير شاهين جرناس»، فتمكن الفريق الإماراتي «ربدان» من تحقيق شوط الرمز بالطير «ذهب» بزمن 19.544 ثانية، ليعود حمد العرجاني بطل شوط «رمز الفرخ» ويحقق المركز الثاني بالطير «النجاشي» بـ19.650 ثانية، يليه سيف جمال الحريز بالطير «عجيب» بزمن 19.678 ثانية.

وعادت قطر لتحقق «شوط جير تبع»، من خلال حصولها على «رمز الفرخ»، من خلال عبدالعزيز مبارك المعاضيد بالطير «آر بي جي» بزمن 19.125 ثانية، فيما استطاع راشد بن سرود المنصوري من انتزاع المركزين الثاني والثالث، من خلال الطيرين «البنتلي» و«الشاعر» على التوالي.

وأكد الفريق الإماراتي «ربدان» حضوره القوي على منصّات التتويج، من خلال تحقيقه «شوط الرمز للجير تبع جرناس» بالطير «24» بزمن 18.216 ثانية، يليه سيف جمال الحريز بالطير «مرشح» بزمن 18.427 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث لفريق «دبي» بالطير «3779» بزمن 18.939 ثانية.

من جهته، أعرب مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، عن شكره لجميع الجهات الحكومية، التي تسهم بفضل تسّهيل الإجراءات والتعاون الكبير في زيادة المشاركة من الأشقاء الخليجيين، ومن أبرزها وزارة التغيّر المناخي والبيئة، ومؤسسة مطارات دبي، والمنافذ الحدودية بالدولة، معتبراً أن تلك الجهات شريكة في نجاح هذا الحدث التراثي الكبير.

وأضاف: «يحرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على الوقوف على جميع احتياجات الصقارين قبل وخلال دخولهم الدولة للمشاركة، ومساعدتهم في تأمين جميع الاحتياجات اللازمة، لأن الهدف الأهم هو الاحتفاء برياضات الآباء والأجداد التي تجمع المنطقة ككل، وفي مقدمتها الصيد بالصقور».

راشد الخاصوني:

• هدف البطولة هو الاحتفاء برياضات الآباء والأجداد التي تجمع المنطقة ككل، وفي مقدمتها الصيد بالصقور.

ترقب كبير

تستمر بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية بدبي، مع منافسات «العامة مفتوح»، حتى الغد، إذ تستعد البطولة لانطلاق منافسات «جير تبع» والقرموشة، وسط ترقّب كبير، نظراً إلى المنافسة الكبيرة التي تشهدها البطولة هذا العام.