«آرت كايرو» في ضيافة المتحف المصري الكبير

انطلق معرض «آرت كايرو» في دورته الخامسة أول من أمس في المتحف المصري الكبير، والذي يعد من أبرز المناسبات في القاهرة التي تجمع أعمال الفن المعاصر والحديث ومقتنيات كبريات البيوت الفنية.

وكانت الدورات الثلاث الأولى للمعرض الذي انطلق لأول مرة عام 2020 قد عقدت بأحد فنادق مدينة القاهرة الجديدة قبل أن ينتقل العام الماضي إلى المتحف المصري الكبير الذي سيفتتح رسمياً خلال أشهر.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي للمعرض، محمد يونس، إن دورة هذا العام تقدم أكثر من 1500 عمل فني من إنتاج نحو 200 فنان ضمن 35 قاعة، منها ثماني قاعات للفن في مصر و27 قاعة لفنون الدول العربية ومن بينها السعودية والإمارات ولبنان والأردن والكويت.

وأضاف أن المعرض استقبل في يومه الأول شخصيات عامة من مصر والشرق الأوسط وأوروبا وعدداً من السفراء الأجانب بالقاهرة. ومن المقرر أن يستمر في استقبال الجمهور حتى الغد.

وبجانب الأعمال الحديثة يعرض «آرت كايرو» مجموعة خاصة من اللوحات الفنية لبعض أهم مقتني وجامعي هذه الأعمال من مصر والشرق الأوسط، مع تخصيص مساحة كبيرة لعرض أعمال النحت ذات الأحجام المختلفة التي يصل ارتفاع بعضها إلى مترين وثلاثة أمتار لأهم النحاتين المصريين. ويشارك في المعرض الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، كما تشارك المصممة المصرية نادين نور الدين بمساحة عن الفنانات المصريات المعاصرات منذ إنجي أفلاطون وحتى الآن، وذلك بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

وفي انعكاس لمدى التأثير المتبادل بين الواقع والفن يخصص المعرض جزءا لأكثر من 15 فناناً عربياً يتناول كل منهم القضية الفلسطينية من رؤيته، وهو ما لا يقتصر على الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لكنه يسلط الضوء على القضية الفلسطينية من بدايتها وحتى الآن.

وبالتوازي مع عرض الأعمال الفنية ينظم «آرت كايرو» مجموعة من اللقاءات التي تدار على مدى يومين ضمن «منصة حوار» وتناقش سبل الارتقاء بالحركة الفنية في مصر والمنطقة العربية ومد جسور التعاون بين المبدعين والمؤسسات الفاعلة بالمجال الفني.

محمد يونس:

• أعمال المعرض تتوزع بين 35 قاعة، منها ثماني قاعات للفن في مصر، و27 لفنون الدول العربية.