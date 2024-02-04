أبطال «العامة مُلّاك» على منصّة التتويج

صعد الفائزون بالمراكز الأولى في فئة «العامة مُلّاك» على منصّة التتويج في ختام منافسات قوية امتدت على مدار أربعة أيام متواصلة، وشهدت إقامة 28 شوطاً بمشاركة نحو 900 طير، دشنت انطلاقة منافسات «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، وهي البطولة الكبرى لرياضة الصيد بالصقور على صعيد عدد الأشواط وقوة المشاركين والجوائز المالية التي تزيد على 23 مليون درهم.

وجاء ختام فئة العامة مُلّاك مع أشواط «بيور جير»، التي شهدت تفوق سيف غانم آل علي في شوط رمز الفرخ، بالطير «بي 2»، يليه مبارك أحمد النيادي بالطير «62»، ثم سعيد عبدالله الفلاسي بالطير «عنفوان».

وكسب راشد غانم الهاجري شوط رمز الجرناس، بالطير «بي 52»، يليه فهد محمد المنصوري بالطير «ربدان»، ثم حمد عبدالله الفلاسي بالطير «دانات».

أما في أشواط القرموشة، تمكن عابد صالح الفلاحي من تحقيق رمز الفرخ بالطير «جي 12»، يليه بالمركز الثاني حمد بن مجرن الكندي بالطير «فضة»، ثم أحمد سالم الشدي بالطير «44».

وشهدت أشواط الرمز للقرموشة جرناس، تفوق ناصر بطحان المنصوري بالطير «اليمامة»، تلاه سعيد عبدالله الفلاسي بالطير «غيهبان»، ليعود ناصر بطحان المنصوري ويحقق المركز الثالث بالطير «قمرا».

وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المكارم الغالية والدعم الدائم من القيادة، عززت من قيمة هذا الحدث البارز على مستوى المنطقة ضمن رياضات الصيد بالصقور، بتشرفه بحمل اسم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما جعل أهميته مضاعفة، والإقبال كبير، مع سعي الصقارين للمشاركة بأفضل ونخبة الصقور لديهم بهدف التفوق والتواجد على منصّة التتويج.