«طيران الإمارات للآداب».. منصة حوار ثقافي عالمي

زار المدير العام بالإنابة، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في «دبي للثقافة»، منصور لوتاه، مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يقام في فندق «إنتركونتيننتال» «دبي فيستيفال سيتي»، ويستمر حتى السادس من فبراير الجاري، ويشهد تنظيم سلسلة متنوعة من الفعاليات والأمسيات والجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية، بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والمفكرين العالميين. وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم «دبي للثقافة» لدورة المهرجان الـ16، وجهودها في تمكين المثقفين الإماراتيين من التعبير عن رؤاهم وأفكارهم الغنية، وتحفيزهم على المشاركة في كل الأحداث والمهرجانات الأدبية والفكرية العالمية.

وقام لوتاه، يرافقه المدير التنفيذي لقطاع الفنون والأدب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، بجولة واسعة في أرجاء المهرجان، اطلع خلالها على مجموعة من الفعاليات وورش العمل التي يستضيفها المهرجان، مشيداً بما يقدمه الحدث الثقافي من فعاليات نوعية، وما يتضمنه برنامج محور «بالإماراتي» الذي ترعاه «دبي للثقافة».

وشهد لوتاه وبن خرباش جلسة «العالم ككتاب مفتوح»، التي تناول فيها الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، فكرة منصات السفر المبتكرة، التي تسهم في تحفيز الزوار على استكشاف دبي. وضمن محور «بالإماراتي» الذي يشارك فيه نحو 52 كاتباً ومبدعاً سيتحدثون في أكثر من 30 جلسة حوارية ونقاشية، سيكون زوار المهرجان على موعد مع تشكيلة واسعة من ورش العمل، ومن بينها جلسة «الاتجاه المعاكس.. بين الكاتب والناشر»، التي تستضيف كلاً من ناهد الشوا، وخالد الناصري، وأسماء الزرعوني، وأحمد عبد اللطيف، ويشارك الدكتور عبدالعزيز المسلم، والروائي سعود السنعوسي، والكاتبة نجوى بركات، في جلسة «شريط نوستالجيا مع جيل الطيبين»، وتشهد جلسة «وطننا.. من الخليج» مشاركة الكاتبة دبي أبوالهول، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة فكر»، وخليفة السويدي مؤلف كتاب «ما بعد الربيع العربي»، والدكتور عمار شمس، وغيرها من الجلسات.