نبلة يحيى تفوز بالنسخة الثالثة من «ريتشارد ميل للفنون»

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات «ريتشارد ميل»، عن فوز نبلة يحيى بالنسخة الثالثة من «جائزة ريتشارد ميل للفنون»، خلال احتفالية خاصة أُقيمت في المتحف.

وكانت نبلة يحيى من بين الفنانين الثمانية المرشحين للفوز بالجائزة، حيث عرضت عملها المعروف باسم «سوفت بانك» في معرض «فن الحين 2023»، الذي فتح أبوابه للجمهور في نوفمبر 2023 في اللوفر أبوظبي. وقد حصلت الفائزة على جائزة نقدية قيمتها 60 ألف دولار.

نبلة يحيى من مواليد أبوظبي، وهي فنانة متعددة التخصصات، تسعى إلى استكشاف تواريخ وأحداث كانت موجودة، إلا أنها مُحِيَت أو اندثرت.

واختيرت الفنانة نبلة يحيى لتفوز بالجائزة، من خلال لجنة تحكيم مرموقة مكونة من ستة أعضاء، يترأسها الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار في وزارة الخارجية ورئيس منصّة «أ.ع.م اللامحدودة» وأحد كبار جامعي الأعمال الفنية، ورعاة مركز بومبيدو والمتحف البريطاني، ومؤسسة الشارقة للفنون، والدكتورة ثريا نجيم، مديرة قسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر في فرنسا، ومايا الخليل، قيّمة فنيّة مستقلة ومستشارة في مجال الفنون، وكلير ليلي، أمينة ومديرة حديقة يوركشاير للمنحوتات، والدكتور غيليم أندريه، القائم بأعمال مدير إدارة المقتنيات الفنية، وأمناء المتحف والبحث العلمي في «اللوفر أبوظبي»، ومحمد كاظم، الفنان الإماراتي الشهير.