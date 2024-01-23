«تيفان لوّل» يرفع شعار «تراثنا هويتنا.. زايد قدوتنا»

تحت شعار «تراثنا هويتنا.. زايد قدوتنا»، شهدت الحلقتان الأولى والثانية من برنامج «تيفان لوّل» التلفزيوني للمسابقات الذي ينظمه مهرجان الشيخ زايد، تنافساً قوياً بين المشاركين، للفوز بجوائز بلغت قيمتها 500 ألف درهم.

ونجح البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز حفظ الموروث الشعبي ونقله للأجيال في استقطاب عدد كبير من الجمهور خلال الحلقتين اللتين تم بثهما مباشرة السبت والأحد الماضين، للإسهام في التعريف بمكانة التراث وقيمته، وبقدرة الإنسان الإماراتي على صنع الحياة والحضارة، إضافة إلى تسليط الضوء على الألعاب الشعبية من خلال المسابقات المتنوعة والحِرف اليدوية.

واستقبلت الفرق الشعبية على باب المسرح الرئيس، الجمهور من زوار مهرجان الشيخ زايد بالأهازيج، لمنح الحضور رحلة إلى الماضي الجميل من خلال المشاهدة الحية، والتنافس بين المتشاركين في مسابقات البرنامج التراثية المتنوعة في الهواء الطلق وسط الأجواء الشتوية الرائعة التي تمتاز بها دولة الإمارات.

ودعت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد الجمهور من كل الفئات العمرية للحضور والمشاركة في حلقات البرنامج التي ستقام أيام السبت والأحد أسبوعياً.

ويستقبل مهرجان الشيخ زايد زواره حتى التاسع من مارس المقبل في منطقة الوثبة بأبوظبي.