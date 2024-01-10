مركز الجليلة لثقافة الطفل ينبض بالفنون في يناير

تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مجموعة تجارب ثقافية مبتكرة للكبار والصغار من زوار مركز الجليلة لثقافة الطفل على مدار الشهر الجاري، وتضيء على فنون الرسم والخط العربي وصناعة الفخار وأسرار المسرح والتصوير وتصميم الأزياء وغيرها.

ويشمل برنامج الجليلة لثقافة الطفل التعليمي نحو 70 ورشة عمل تفاعلية، تقدمها نخبة من الفنانين والخبراء والمختصين في العديد من المجالات، في أجواء تعليمية ترفيهية ممتعة. وتتضمن الأجندة أكثر من 20 ورشة تدريبية متخصصة في صناعة الفخار، تهدف إلى تعريف الصغار بأصول هذه الصناعة وتقنياتها وأدواتها. وسيتمكن الأطفال ممن تراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً من تطوير مهاراتهم في رسم وتصميم الأزياء من خلال ورش عمل تتناول تقنيات الرسوم التوضيحية للأزياء، وسيتدربون خلالها على طرق تحويل أقمشة الدنيم أو الجينز العادية إلى قطع شخصية تعكس إبداعاتهم.

ويهدف «نادي المسرح» إلى توسيع خيال الأطفال ممن تراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات، وبناء الثقة لديهم عبر تدريبهم على أساسيات التمثيل واختيار الشخصيات وتقمصها.

وأكد مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل، عادل عمر، اهتمام «دبي للثقافة» بتوسيع آفاق الأطفال الإبداعية والفكرية وتشجيعهم على الاستكشاف والتعبير عن رؤاهم الفنية. وقال: «يسعى المركز إلى تعزيز ثقافة الأطفال وتهيئة بيئة مبتكرة قادرة على اكتشاف مواهبهم، وتمكينهم من خلال ورش عمل تفاعلية تحفزهم على إطلاق العنان لإبداعاتهم في مجالات الفنون البصرية والأدائية، والاستفادة من طاقاتهم».

وأشار إلى أن سلسلة الفعاليات تمثل مساحة مجتمعية نابضة بالحياة تتيح للصغار وزوار المركز إمكانية التعبير عن شغفهم في مختلف المجالات الفنية.