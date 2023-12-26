«ملحمة جلفار الصمود» تروي تاريخاً في أيام رأس الخيمة التراثية

أشادت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، بالجهود المبذولة من قبل فريق عمل دائرة الآثار والمتاحف، في تنظيم فعاليات الدورة الثانية من أيام رأس الخيمة التراثية التي اختتمت مساء أمس.

جاء ذلك خلال حضورها العمل التاريخي «ملحمة جلفار الصمود» الذي عرض ضمن فعاليات المهرجان، وتناول أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها إمارة رأس الخيمة خلال فترات مختلفة.

وقال مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، أحمد عبيد الطنيجي: «جاء العمل التاريخي (ملحمة جلفار الصمود) ليكون بمثابة الحدث الرئيس في الدورة الثانية من أيام رأس الخيمة التراثية، التي تعدّ مظلة حاضنة لعناصر التراث الثقافي غير المادي، ومنصة للتعريف بجماليات الموروث الشعبي وأصالة التراث والهوية الوطنية الإماراتية».

ووجه الشكر لجميع الرعاة والمساهمين والمشاركين في هذا الحدث التراثي الكبير، مؤكداً أن تكاتف المؤسسات والجهات والأفراد كان سبباً رئيساً في نجاحه.