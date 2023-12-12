يون فوسه يتسلم «نوبل للآداب» من ملك السويد
فاز الكاتب والمؤلف المسرحى والشاعر النرويجي يون فوسه بجائزة نوبل للآداب في حفل أقيم في استوكهولم أول من أمس.
وقال أندرس أولسون، رئيس لجنة نوبل للأدب خلال حفل تقديم الجائزة، إن «يون فوسه ليس من الكتاب الذين يتصفون بالأساليب الصعبة.. إنه يستخدم أبسط الكلمات ويكتب عن تجارب يمكن لنا جميعاً أن نرتبط بها، مثل الانفصال والموت وضعف الحب». وقدم ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف الجائزة لفوسه، (64 عاماً).
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