«أيام الشندغة».. رحلة في التراث البحري الإماراتي

أسدلت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الستار على فعاليات مهرجان «أيام الشندغة» الهادف إلى تعريف زوار حي الشندغة التاريخي بتفاصيل وجماليات التراث البحري المحلي، وتأثيره في الحياة الاجتماعية في دبي، عبر تشكيلة فعاليات مبتكرة وتجارب ثقافية متنوعة قدّمتها الهيئة لأبناء المجتمع وزوار المهرجان، وهو ما يتناغم مع التزاماتها الهادفة إلى صون التراث والمحافظة عليه، وتعزيز قوة السياحة الثقافية في دبي.

وجاء المهرجان الذي رفع شعار «لنحتفِ معاً بتراثنا البحري» بمثابة رحلة إبداعية أتاحت للزوار فرصة ممارسة الحِرف التقليدية، والتعرّف إلى طرق صناعة السفن التقليدية والأشرعة والحبال، وصنع القرقور، وشباك الصيد، وعملية فلق المحار، وممارسة حرفة «سف الخوص»، واكتشاف أسرار صنع الدخون والحناء، وغيرها، وهو ما يعكس حرص الهيئة على إبراز إرث دبي البحري المستدام، وتمكين أفراد المجتمع من استكشاف علاقة الإمارة مع البحر، وطبيعة الحرف اليدوية المرتبطة به. واستضاف المهرجان مجموعة من العروض الفنية والفولكلورية المستلهمة من الموسيقى الساحلية التقليدية لعدد من فرق الفنون الشعبية المحلية، إلى جانب تقديم «مسرح الشباب للفنون»، عرضاً مسرحياً بعنوان «طوي غبيشة»، من تأليف وإخراج مرعي الحليان، ومشاركة الممثل حسن يوسف، كما أتيحت للزوار فرصة التعرّف إلى مجموعة الألعاب الشعبية التقليدية الإماراتية الشهيرة، من بينها لعب «الجحيف» و«الكرابي» و«الدسيس».