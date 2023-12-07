الدبكة الفلسطينية على قائمة التراث العالمي.. والصابون قريباً

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، أمس، أن اللجنة الحكومية الدولية لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي، وافقت على اعتماد الطلب الفلسطيني إدراج «الدبكة الشعبية الفلسطينية» على قائمة منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال اجتماعها بمدينة كاسان في بتسوانا.

وقال وزير الثقافة الفلسطينية الدكتور عاطف أبوسيف، إن هذا القرار يأتي نتيجة جهود قامت بها السلطات الفلسطينية، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية منذ عامين وفقاً لمعايير «اليونسكو» المعمول بها لتسجيل الملفات على هذه القائمة.

وقال أبوسيف إن الحفاظ على التراث الفلسطيني بشكله المادي وغير المادي «مهمة وطنية خالصة، لأنه دليل على هُويتنا وروايتنا الفلسطينية».

وقدمت السلطات الفلسطينية أيضاً ملف الصابون التقليدي (النابلسي) لتسجيله على القائمة في عام 2025، وذلك بعدما استوفى جميع المعايير التي تحكم التسجيل.