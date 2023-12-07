«تكوين: العلوم والإبداع».. رحلة إلى العصر الذهبي لأمتنا العربية

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، معرض «تكوين: العلوم والإبداع» الذي يستضيفه «بيت الحكمة»، بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية، ويستمر حتى السادس من مارس 2024.

وكان في استقبال سموه، فور وصوله، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل، ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود العبدالله الفيصل، مدير دارة آل فيصل، والأمير منصور بن سعد آل سعود، الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والمسؤولين.

العلوم التجريبية

وتجوّل سمو ولي عهد الشارقة في أروقة المعرض الذي يضم أجنحة عدة تتوزع بين الهندسة والفلك والطب والرياضيات وعلم الحيوان، مطلعاً سموه على المقتنيات النادرة من المخطوطات والأدوات التي تعكس تاريخ العلوم التجريبية في العصر الذهبي لأمتنا العربية والإسلامية، في مختلف الفروع المعرفية، والطرق المختلفة التي كان يعمل بها العلماء سابقاً في الحساب والعلاج وغيرها.

إنجازات وإبداعات

واستمع سموه إلى شرح مفصّل حول ما يضمه المعرض من نوادر تاريخية وعلمية، حيث يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على التراث العربي الإسلامي الذي تزخر به مكتبات ومخطوطات «بيت الحكمة» التاريخي، الذي كان مركزاً للنهضة العلمية والثقافية العربية والإسلامية، وكذلك لتحفيز أجيال الحاضر والمستقبل على الإبداع في مجال العلوم، من خلال التعرّف إلى آثار التاريخ الإسلامي المعرفي الحافل بالإنجازات والإبداعات.

وتعرّف سمو ولي عهد الشارقة، خلال جولته، إلى العديد من المخطوطات في المجالات العلمية المختلفة، مثل الطب والفلك والرياضيات والهندسة، وعلم الحيوان، وأكثرها مدعوم بالرسوم والأشكال التوضيحية التي تدلّ على العناية البالغة بهذه العلوم.

أقدم المعروضات

ويتضمن المعرض عدداً من أقدم المعروضات، منها مخطوط نادر لكتاب «كامل الصناعة الطبية»، تأليف علي بن عباس، المتوفى سنة 400 هـ - 1010م، ومن المخطوطات الفلكية كتاب «سرائر الحكمة في الفلك»، تأليف الحسن بن أحمد بن الحائك الهمداني، المتوفى سنة 334هـ - 945م، ومن مخطوطات الهندسة، «أشكال التأسيس» تأليف محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي، المتوفى سنة 600هـ - 1203م، ومخطوطة بعنوان «المدخل إلى علم الأحكام الفلكية»، من تأليف جعفر بن محمد أبو معشر الفلكي، المتوفى سنة 272هـ - 886م.

ويوفر المعرض مخطوطات في علم الحيوان، منها كتاب «حياة الحيوان الكبرى» الذي ألفه أبو البقاء محمد بن موسى الدميري المصري، المتوفى سنة 808هـ - 1682م، إضافة إلى 16 مخطوطة في علم الرياضيات، من أقدمها مخطوط لكتاب «أشكال التأسيس» لمحمد بن أشرف الحسيني السمرقندي، المتوفى سنة 600هـ - 1203، الذي يشرح فيه النظريات الواردة في كتاب «إقليدس» ويبسطها.

أدوات علمية

ويحتفي المعرض بمجموعة من الأدوات العلمية التي استخدمها العلماء الأوائل في الأغراض المختلفة، من بينها «البرنية»، وهي جرة خزفية استخدمت في مجال الصيدلة لحفظ الأدوية والأعشاب، وكانت تُستخدم في العالم الإسلامي قبل أن تنتقل إلى أوروبا، وكذلك ملعقة طبية كانت تُستخدم في مجال الصيدلة لأغراض القياس والكيل وخلط الأدوية والأعشاب والمراهم. ومن بين الأدوات المعروضة كذلك، «الربع المجيّب»، وهو أداة فلكية بديلة للإسطرلاب الكروي المسطح على هيئة ربع دائرة، تتدلى منها حلقة مستديرة ليتعلق وسطها مؤشر القياس المتحرك، وكذلك كرة فلكية سماوية مستديرة الشكل، داخل إطار دائري نُقشت عليها أسماء الأبراج السماوية.

القانون في الطب

تسلّم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، هدية تذكارية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وهي نسخة قديمة ونادرة من كتاب «القانون في الطب» من تأليف العالم والطبيب والفيلسوف المسلم الحسين بن عبدالله بن الحسن، المعروف بابن سينا. ويُعدّ الكتاب تحفة نادرة ويعود تاريخ نسخه إلى القرن السابع الهجري، الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي، وهي نسخة محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ويستمد هذا المرجع النفيس أهميته من كونه كان - وعلى مدار سبعة قرون متتالية - المرجع الرئيس في علم الطب في جامعات أوروبا، حتى أواسط القرن السابع عشر الميلادي.