سحب النسخة الهولندية من كتاب عن العائلة البريطانية المالكة

سُحبت من الأسواق النسخة الهولندية من كتاب جديد عن العائلة البريطانية المالكة، نظراً إلى أنه - بحسب تقارير صحافية - أورد عن طريق الخطأ اسم مَن أعرب في العائلة المالكة عن قلقه بشأن لون بشرة الطفل الذي سيُرزق به - مستقبلاً - الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وقالت دار النشر «زاندر»، إنها سحبت مؤقتاً من الأسواق كتاب «إيندستريجد» للكاتب أوميد سكوبي. وأوضحت الدار «أن خطأ في الترجمة الهولندية حصل»، مشيرة إلى أنها تعمل على تصحيحه.

وأفادت الصحف البريطانية بأن الطبعة الهولندية أوردت خطأ اسم الشخص الذي اتهمه هاري وميغان بالعنصرية، وكان سبباً في ابتعادهما عن بقية أفراد العائلة. وكانت ماركل المتحدرة من أم سوداء وأب أبيض، قالت عام 2021 في مقابلة أجرتها معها الإعلامية الأميركية، أوبرا وينفري في برنامجها الحواري، إن أحد أفراد العائلة المالكة تساءل إلى أي مدى ستكون بشرة طفلها المستقبلي داكنة.