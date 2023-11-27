«من ذاكرة الأوائل» في ختام مهرجان العين للكتاب

اختتم مركز أبوظبي للغة العربية، مساء أول من أمس، فعاليات مهرجان العين للكتاب في دورته الـ14، بتنظيم البرنامج الثقافي «من ذاكرة الأوائل» للسفارة الثقافية لدولة الإمارات لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، في بيت محمد بن خليفة في العين.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم: «يسعدني أن يكون تجمعنا هذا مسك ختام مهرجان العين للكتاب 2023، هذا الحدث الثقافي البارز الذي يعكس مكانة مدينة العين، وخصوصيتها التاريخية والتراثية، ودورها الريادي في الارتقاء بالمشهد الثقافي المحلي»، ووجّه التحية إلى الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، سفيرة ثقافتنا وهويتنا للعالم.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان: «أتقدم بالشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة، فلولا رؤيتها الحكيمة وجهودها لما استطعنا أن نسعى لمستقبل مشرق واعد، ومنذ اللحظة الأولى أدركنا أن مهمة السفارة الثقافية جاءت تكريماً وتقديراً لدولة الإمارات في المقام الأول، والتي لم تدخر جهداً في فتح أبواب الحوار والتعاون الثقافي مع عالمنا العربي والعالم، وتسخير كل الإمكانات».

وبدأت فعاليات برنامج من ذاكرة الأوائل بافتتاح معرض فني لمجموعة من الفنانين العرب، في مقدمتهم الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان.