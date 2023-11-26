جناح مكتبة أجيال المستقبل يحفل بمسابقات عن البيئة

شاركت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، فى مهرجان العين للكتاب 2023، بتخصيص جناح لمكتبة أجيال المستقبل، أحد مشروعات جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، التي أطلقتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية منذ عام 2005، لتكون أول مكتبة للطفل في مدينة العين، وتم تعزيزها بالمكتبة الذكية المتنقلة لتصل للقارئ أينما كان.

وحفل جناح المكتبة في مهرجان العين للكتاب 2023 في استاد هزاع بمدينة العين بباقة ثرية من البرامج، تضمنت مسابقات ثقافية حول الاستدامة وأهدافها وحول البيئة بشكل عام فيما شاركت المؤسسات في جناح الجلسات الحوارية «العين سكوير - استاد هزاع بن زايد» في جلستين حواريتين، وشاركت مدرسة القهوة والسنع أحد مشروعات مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، التي أطلقت عام 2011 لتقدم برامج وطقوس القهوة، إضافة إلى برامج الموروث الشعبي وإحيائه في كل المناسبات، إذ شارك فريق مدرسة القهوة والسنع بجلسات تراثية لاقت إعجاباً كبيراً، خصوصاً من كبار المواطنين.

ومن أبرز الفعاليات التي شاركت بها مدرسة القهوة والسنع احتفالات عيد الاتحاد بمقر استاد هزاع، أول من أمس، بركن القهوة والسنع، وفقرة الراوي، إذ زار الركن عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وطلبة المدارس الحكومية والخاصة.