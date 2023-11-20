العين تحتفي بالكتاب في 9 مواقع ثقافية وتراثية

وسط أكثر من 60 ألف عنوان، افتتح مركز أبوظبي للغة العربية فعّاليات الدورة الـ14 من مهرجان العين للكتاب 2023، الذي ينظّم هذا العام تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، خلال الفترة من 19 إلى 25 من نوفمبر الجاري.

ويقدّم المهرجان للجمهور أكثر من 400 فعّالية وبرنامج متخصّص في مجالات الثقافة والفنون والإبداع والأنشطة المختلفة، ويثري معارف جميع فئات المجتمع بأكثر من 60 ألف عنوان من الكتب التي يوفّرها 150 عارضاً، ضمن مشهد ثقافيّ تحتضنه تسعة من أبرز مواقع مدينة العين الثقافية.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم «يفتح مهرجان العين للكتاب أبوابه هذا العام لجميع أفراد المجتمع التوّاقين للاستفادة مما يطرحه من فعّاليات ثقافية وأدبية ومعرفية تشارك فيها نخبة من أبرز الشخصيات والرموز الثقافية، انسجاماً مع استراتيجية المركز الرامية إلى غرس قيمة وجماليات اللغة العربية وآدابها في نفوس كل الفئات».

وأضاف «يُرسّخ المهرجان بنسخته المتجدّدة حضوره بمثابة جسر معرفي للتواصل بين جميع أفراد المجتمع، مُتيحاً لهم الفرصة للتعرّف إلى جماليات وخصوصية مدينة العين التي تمتلك تاريخاً عريقاً من الموروث والإبداعات الأدبية، كما يواكب رؤية ومكانة الدولة في احتضان أهم الفعاليات الثقافية التي تعكس ريادتها بوصفها منارة للعلم والمعرفة والابتكار».

وتتوزّع فعّاليات مهرجان العين للكتاب في تسعة مواقع رئيسة بمدينة العين، إذ يُشكّل استاد هزاع بن زايد «العين سكوير» الموقع الرئيس للمهرجان، ويستضيف باقة من الأنشطة والبرامج التعليمية والترفيهية للأطفال والناشئة عبر ركن مخصّص لكل فئة منهما، إلى جانب جلساتٍ متنوّعة بمشاركة نخبة من اليافعين الموهوبين.

ويزخر البرنامج الثقافي والفنّي للمهرجان بالندوات والنقاشات والمبادرات الثرية، التي تُسلّط الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية.

وتتوزّع فعّالياته على العين سكوير، وقصر المويجعي، وبيت محمد بن خليفة، ومكتبة زايد المركزية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومركز القطارة للفنون والمراكز التجارية: العين مول وبراري مول والفوعة مول.

ويخصّص المهرجان للعام الثاني على التوالي برنامجاً حافلاً للاحتفاء بشعراء الكلمة المغنّاة من مدينة العين، الذين اشتُهرت قصائدهم المغنّاة بين مختلف شرائح المجتمع، ويُبرز في أمسيات يومية إرث شعراء القصائد المغنّاة الخالدة التي اشتُهرت محلياً وعربياً طوال العقود الماضية.

كما يسعى المهرجان للاحتفاء بالكتاب والفنون ومختلف جوانب الإبداع الأدبي، من خلال فعّالياته الغنية والمتنوّعة، وأنشطته التفاعلية الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة وتحفيز فئات المجتمع، خاصة فئة الشباب، على التواصل مع التراث الثقافي الإماراتي الأصيل والتعرّف إلى أعماله الثرية.

كما يهدف المهرجان إلى إبراز مكانة مدينة العين المميّزة وجهةً بارزة لتنظيم الفعّاليات والمعارض النوعية التي تواكب تطلّعات مختلف فئات المجتمع، وإظهار التنوّع الكبير الذي تتمتّع به.

. علي بن تميم: مهرجان العين للكتاب يفتح أبوابه لجميع أفراد المجتمع التوّاقين للفعّاليات الثقافية.