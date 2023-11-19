فيلم يمني 5 نجوم.. «المرهقون» يحصل على جائزة دولية جديدة

حصد فيلم «المرهقون» للمخرج اليمني عمرو جمال، جائزة جديدة من مهرجان «ميد فيلم روما الدولي» في دورته الـ29، المقام حالياً بالعاصمة الإيطالية.

وذكر موقع المهرجان، أول من أمس، أن الفيلم نال جائزة لجنة التحكيم، التي أكدت أن الفيلم مليء بالمشاعر الإنسانية العميقة والموضوعات السياسية، ويقدم صورة حقيقية للمجتمع اليمني بأسلوب سينمائي رائع وحساس. ومنحت اللجنة فيلم «المرهقون» خمس نجوم. وقالت: «في الحقيقة نحن مجبرون على إعادة تسميته كعمل سياسي». وقال المخرج جمال: «إن هذه هي الجائزة الدولية الثامنة التي يحصل عليها صُنّاع الفيلم، وكان آخرها جائزة (هوغو الذهبية) في مهرجان شيكاغو السينمائي في أكتوبر الماضي، ضمن مسابقة صُنّاع الأفلام الجدد، وجائزة منظمة العفو الدولية من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وجائزة تصويت الجمهور (المرتبة الثانية) من مهرجان برلين، وجائزة التحكيم الخاصة من مهرجان تايبه السينمائي، وجائزة من مهرجان بلنسيه».

واعتبر أن الجوائز التي حصل عليها الفيلم مؤشر إلى تمكنه من الوصول إلى أجناس مختلفة في شتى دول العالم. الفيلم بطولة خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وإسلام سليم ورؤى الهمشري وعمر إلياس.

ويستند الفيلم إلى أحداث حقيقية وقعت في عدن بجنوب اليمن في 2019، ويدور حول حياة زوجين يمنيين يعانيان جرّاء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في بلدهم عقب فقدانهما وظيفتيهما ومع وجود ثلاثة أطفال. وتُفاجأ الزوجة بحملها في رابع وتسعى وزوجها إلى إيجاد وسيلة للإجهاض، رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه الأمر. وهذا هو الفيلم الثاني للمخرج بعد فيلمه «عشرة أيام قبل الزفة»، الذي لاقى نجاحاً جماهيرياً عند عرضه في 2018، ونال جوائز عديدة من مهرجانات سينمائية دولية. وانطلقت فعاليات مهرجان «ميد فيلم روما» في التاسع من الشهر الجاري وتختتم اليوم.

لجنة التحكيم:

• الفيلم يقدم صورة للمجتمع اليمني بأسلوب سينمائي حساس.