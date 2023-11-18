مؤسسة أجيال تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية

الشارقة - الإمارات اليوم

فازت مؤسسة «أجيال» التي تحمل عضوية جمعية الناشرين الإماراتيين بجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية في دورتها السابعة عن فئة «أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية وتعلُّمها في التعليم المبكر»، وذلك عن مبادرة «كتاب واحد عليكم ويوم دراسي علينا»، التي أطلقتها «أجيال» بهدف نشر حب القراءة باللغة العربية ودعم جودة التعليم حول العالم.

وجاءت هذه المبادرة تماشياً مع اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية اللغة العربية والنهوض بها، كونها قلب الهوية الوطنية والتزام الدولة الراسخ بأهداف التنمية المستدامة، لتبرز هذه المبادرة نموذجاً فريداً في دعم جودة التعليم بوصفه وسيلةً لكسر دوامة الفقر وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

وتوجّه رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين عبدالله الكعبي بالتهنئة إلى مؤسسة أجيال على الفوز بهذه الجائزة، مشيراً إلى أن مثل هذا التقدير يعكس مدى أصالة وإبداع المبادرة التي أطلقتها «أجيال» ونجاحها في تحقيق مستهدفاتها.

وقال عبدالله الشرهان الشريك المؤسس والمدير الإبداعي لمؤسسة أجيال: «أطلقنا مبادرة (كتاب واحد عليكم ويوم دراسي علينا) استجابةً من مؤسسة (أجيال) للحاجة الملحة إلى معالجة قضية الفجوة التعليمية الحادة التي تفاقمت بفعل جائحة (كوفيد-19)، والتي ألقت بظلالها على مستقبل ملايين الأطفال».

وأوضح أنه يتم تخصيص جزء من عائدات الكتب لتمويل أيام دراسية للأطفال المحتاجين بالشراكة مع «دبي العطاء»، مشيراً إلى أن هذا النهج يتيح آفاقاً أوسع للأطفال ليس في القراءة وحسب بل أيضاً في معرفة قيمة التضامن والعطاء.