مهرجان الشيخ زايد ينطلق اليوم.. احتفاء بتراث الإمارات وتلاقي الحضارات

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ينطلق اليوم الجمعة، مهرجان الشيخ زايد الذي يستمر حتى التاسع من مارس العام المقبل على مدار 114 يوماً حافلة بالفعاليات والأنشطة والاحتفالات والبرامج المتنوعة.

ويأتي المهرجان كإحدى أهم الفعاليات الثقافية التي تهتم بالتراث الإماراتي، إضافة إلى تعزيز حوار وتلاقي الحضارات بين الشعوب، من خلال الأقسام والأجنحة المختلفة للدول المشاركة في المهرجان التي تعرض ثقافتها ومنتجاتها وفنونها. ويعد مهرجان الشيخ زايد أكبر حدث تراثي ثقافي ترفيهي احتفالي يقام في الإمارات، سواء من حيث النوعية وما يتضمنه من فعاليات وبرامج أو من حيث المدة التي يقام فيها.

ويهدف المهرجان إلى تحقيق تواصل الحضارات والثقافات بين الشعوب، حيث ستكون هناك مشاركة واسعة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي ستعرض فنونها ومنتجاتها وثقافتها بامتزاج وتقارب بين الجميع، في شمولية تجمع الماضي والحاضر في أحضان أرض الإمارات، تأكيداً لرؤية وفلسفة الإمارات. ومع عروض وأجنحة الدول ستكون هناك مشاركة خاصة لجمهورية الصين، حيث يقام جناح خاص للصين يحمل اسم «الشارع الصيني»، يعرض جانباً من فنون وتراث ومنتجات الصين، بما يعكس جزءاً من تاريخها وحضارتها الكبيرة، ويستكشف من خلاله الزوار روح الصين وثقافتها وفنونها، تأكيداً لدور المهرجان وأهدافه كملتقى للحضارات.