مهرجان طيران الإمارات للآداب: استعدوا للحكاية الجديدة

أكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب والمديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب أحلام بلوكي، أن جوهر المهرجان يتمحور حول الاحتفاء بالروابط الإنسانية من خلال رواية الحكايات التي تنطوي عليها مشاهد الإبداع المختلفة، مضيفة بمناسبة كشف المهرجان عن المجموعة الأولى من المشاركين في دورة عام 2024 «كلنا حماس لاستقبال الكتّاب والمبدعين والفنانين وقادة الفكر والتغيير من حول العالم في رحاب المهرجان مجدداً، ليقدموا مجموعة ثرية من الفعاليات».

وينظم مهرجان طيران الإمارات للآداب -أكبر احتفال بالقصص والإبداع في المنطقة - دورته الـ16 خلال الفترة من 31 يناير إلى السادس من فبراير المقبلين، والتي تتميز ببرنامج تفاعلي يجمع كتّاباً ومبدعين ومفكرين من حول العالم في مجموعة من الفعاليات الجديدة مثل «بعد النهار في ليل» و«ملتقى الأفكار» و«عائلة المهرجان» وبرنامج «يوم الشباب».

مؤلفون عالميون

وأعلن المهرجان أمس، عن المجموعة الأولى من المشاركين في النسخة الجديدة، وتضم أسماء بارزة مثل الشاعرة الأميركية والمحررة كلوديا رانكين التي فازت بجائزة Forward لعام 2015 وجائزة PEN Open Book وغيرهما من الجوائز، وكذلك الكاتب ورائد الأعمال في وادي السيليكون طوني فاضل مؤلف كتاب «للبناء دليل غير تقليدي لجعل الأشياء تستحق صنعها» ومخترع جهاز الأيبود ومؤسِس شركة «نيست». إضافة إلى اثنتين من أشهر الكتّاب على منصة «تيك توك»، وهما كورتيس سيتنفيلد، مؤلفة كتاب «كوميديا رومانسية»، وريبيكا ياروس، مؤلفة كتاب «الجناح الرابع»، واللتان تقدمان جلسات لأول مرة في المنطقة.

أسماء

كما ينضم الكاتب أنتون هير، مترجم كتاب «ذهبت لأرى والدي» و«أرنب ملعون»، والذي يعمل حالياً على السيرة الغيرية لأشهر فرقة كورية للبوب «BTS» إلى قائمة المتحدثين، والدكتورة فرانشيسكا كارتييه بريكيل، التي تنحدر من سلالة «كارتييه» المتخصصة بالمجوهرات ومؤلفة كتاب «كارتييه القصة غير المروية للعائلة وإمبراطورية المجوهرات»، والكاتبة ميرال الطحاوي التي تأهلت روايتها «أيام الشمس المشرقة» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2023، والشاعر أحمد بخيت الحائز العديد من الجوائز والمتأهل إلى برنامج «أمير الشعراء»، علاوة على المتزلجة الإماراتية العالمية الشهيرة زهرة لاري التي ستصدر كتابها «ليس بعد.. قصة متزلجة لا يعرف طموحها حدوداً» خلال المهرجان.

ويعود للمهرجان كل من الكاتب والخبير السلوكي توماس إريكسون، مؤلف كتاب «محاط بالحمقى»، والصحافية والروائية لوسي هوكينج ابنة الكاتب ستيفن هوكينج التي ستتحدث عن سلسلتها الجديدة المخصصة للأطفال «الأميرة أوليفيا أنجاتس»، وتتمحور حول أزمة تغير المناخ. وكذلك المبدع الياباني الشهير توشيكازو كاواغوتشي، مؤلف سلسلة «قبل أن تبرد القهوة»، والروائي الكويتي سعود السنعوسي الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية عام 2013 عن روايته «ساق البامبو»، إضافة إلى الكاتب الإماراتي علي أبوالريش، والكاتبة والفنانة الفلسطينية الحائزة جوائز عدة دانا الدجاني.

كما كشف مهرجان الإمارات للآداب عن تنظيم أربع تجارب جديدة تناسب كل الأعمار والاهتمامات منها برنامج «بعد النهار في ليل»، إذ يستضيف سلسلة من الفعاليات وعروض الأداء والألعاب وتجارب الطعام والتسوق خلال الليل من الخميس حتى الأحد. وبرنامج «ملتقى الأفكار» الذي يضم سلسلة من الحوارات والنقاشات بين الكتّاب حول موضوعات عدة؛ من عالم العناكب والأساطير الصينية إلى جمالية اللغة العربية ومستقبل الذكاء الاصطناعي.

• 31 يناير المقبل تنطلق الدورة الجديدة.. وتستمر إلى السادس من فبراير.

أحلام بلوكي:

• كلنا حماس لاستقبال الكتّاب والمبدعين والفنانين وقادة الفكر والتغيير من حول العالم في رحاب المهرجان مجدداً.

• «بعد النهار في ليل» و«ملتقى الأفكار» و«عائلة المهرجان» وبرنامج «يوم الشباب».. جديد المهرجان.

للقراء الصغار والشباب

ستجمع الدورة الجديدة من مهرجان طيران الإمارات للآداب عدداً من أفضل رواة القصص والرسامين من أنحاء العالم لقضاء عطلة نهاية أسبوع مملوءة بالإثارة؛ من التنانين والأبطال الخارقين إلى الشعر والأداء، إذ سيوفر المهرجان فرصة لكل القراء الصغار.

ودعا المهرجان طلبة المرحلة الثانوية والجامعات إلى الانضمام إلى مجموعة من الجلسات الملهمة ضمن برنامج «يوم الشباب»، والتي ستناقش موضوعات تهم هذه الفئة، مثل الذكاء الاصطناعي والأدب وإدارة الأعمال والاستدامة، مع التركيز على الثقافة العربية.