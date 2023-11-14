«تراث الإمارات» و«إدارة المهرجانات» يختتمان برنامجاً حافلاً

اختتم نادي تراث الإمارات ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية مشاركتهما في النسخة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «نتحدث كتباً»، في الفترة من الأول حتى 12 الجاري بمركز إكسبو الشارقة. وهدفت المشاركة إلى تعزيز الثقافة التراثية من واقع المسؤولية في نشر التراث الإماراتي، والمحافظة على الهوية الوطنية، من خلال الكتب والبرامج والمحاضرات التي نُظمت لتسليط الضوء على الإصدارات المعنية بالتراث والثقافة الإماراتية. وكان جناح النادي واللجنة في المعرض بمثابة محطة ثقافية تجمع مفكرين وأدباء وباحثين، ويعد منصة للعديد من المحاضرات التي تعنى بثقافة الإمارات. وضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمشاركة في دورة هذا العام من المعرض، نظم النادي بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، العديد من الندوات والمحاضرات الثقافية التي استضافت نخبة من المثقفين والباحثين.