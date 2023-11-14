إبداعات بلمسات أجيال الغد في «الشارقة للكتاب»

سلطت هيئة الشارقة للتعليم الخاص الضوء على تصاميم لطوابع بريدية تذكارية لاقت استحساناً من زائري الدورة الـ42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي وصل إلى محطته الأخيرة، أول من أمس.

وجاءت المشاركة استمراراً لجهود الهيئة المتواصلة لتعزيز بيئة الإبداع والابتكار، وتحفيز الطلبة على إطلاق العنان لمخيلاتهم الإبداعية.

وأتى اختيار التصاميم المعروضة بعد فرز أكثر من 200 تصميم من الطلبة المشاركين في مسابقة تصميم طابع بريدي على مستوى مدارس الشارقة الخاصة، التي أعلنتها الهيئة مسبقاً، بالتعاون مع مجموعة بريد الإمارات وهيئة الشارقة للكتاب، لتتيح للطلبة الفرصة للتعبير عن مهاراتهم الفنية في تصميم الطوابع البريدية، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الفنية، علاوة على إبراز مواهبهم.

وأكد مدير الهيئة علي الحوسني، أهمية المسابقة في تحفيز المدارس وتشجيع الطلبة لإبراز مخيلاتهم الفنية المبتكرة، وتحسين وتعزيز مهاراتهم في التصميم الفني، مشيراً إلى أن الطوابع البريدية المؤهلة للفوز تشكل نموذجاً للإبداع والفن، وشكلت جزءاً من تاريخ معرض الشارقة الدولي للكتاب. وأضاف أن الهيئة تعمل على الاستفادة من الفعاليات الكبرى لدعم مواهب الطلبة في المدارس الخاصة، من خلال تنظيم مثل هذه المسابقات التي تسهم في تشجيع الإبداع والتعبير الفني.

بينما أكّدت رئيسة قسم الجوائز الثقافيّة في هيئة الشارقة للكتاب، إيمان العبيدلي، حرص الهيئة تجاه دمج مختلف فئات الطلبة في الفعاليات الثقافيّة والمعرفيّة والفنيّة، ومنحهم فرصة تنمية وتعزيز حضور مهاراتهم في المجالات الإبداعيّة؛ مشيرة إلى أنّ التعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومجموعة بريد الإمارات يجسّد نموذجاً من نماذج الشراكات الحيوية التي تمكّنت من الكشف عن طاقات إبداعيّة شابّة واستثنائيّة، قدّمت أعمالاً فنيّة وتصاميم لطوابع بريديّة فريدة. وأضافت «يسعدنا في هيئة الشارقة للكتاب أن تكون هذه النماذج والأعمال الإبداعيّة جزءاً من معرض الشارقة للكتاب الذي يوفّر بيئة عالميّة تحفّز على الابتكار في مختلف المجالات الثقافيّة. وسنواصل دعمنا وتشجيعنا لكل المبادرات والمسابقات في هذا الإطار، انسجاماً مع رؤيتنا في تعزيز تبادل المعرفة والثقافة، وكذلك دعم إشراك كل الفئات بمن فيهم طلبة المدارس في الفعاليات الثقافيّة التي تستضيفها الشارقة على الدوام». وتضمنت مشاركة هيئة الشارقة للتعليم الخاص في المعرض تنظيم جلسات نقاشية، وورش عمل ورسم، وأنشطة تفاعلية، ومسرحيات عدة.

جزء من حدث رائد

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، عبدالله محمد الأشرم، «نفخر بتعاوننا مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص وهيئة الشارقة للكتاب في تنظيم مسابقة الطوابع، التي أتاحت منصةً لإبراز مواهب الطلبة وتحفيزهم على الإبداع، ويسرنا أن نشهد نجاح المبادرة، والإقبال اللافت على تصاميم الطوابع التذكارية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأن تكون هذه التصاميم جزءاً من هذا الحدث الرائد».