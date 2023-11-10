علي العامري يوقع «فلسطينياذا»: ملحمة شعرية لصمود شعب

في إطار فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وقّع الشاعر علي العامري ديوانه الشعري الجديد «فلسطينياذا»، الذي يقدم ملحمة شعرية لصمود الشعب الفلسطيني وتشبثه بأرضه، توظّف أساليب الحوار والسرد والدراما وتستند إلى مرجعيات الذاكرة الشعبية والتاريخية والأسطورية، من بينها عناصر من ملحمة هوميروس «الإلياذا» مثل انتظار عودة عوليس، والحصان الخشبي، وتضحيات أبناء طروادة.

أعاد العامري في ديوانه الصادر عن دار «الأهلية للطباعة والنشر والتوزيع» بالأردن، في 134 صفحة من القطع الصغير، تقديم «فلسطين» بكامل أبعادها المكانيّة والطبيعية والروحية والرمزية والأسطورية المحكية، حيث وظف أسماء القرى والمدن الفلسطينية والزهور البرّية والنباتات والأشجار والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والمزارات في نسيج النص، محيلاً القارئ إلى دلالات راسخة في عمق الهوية السردية والمروية الفلسطينية، فتحضر الأهازيج، وطقوس الفرح والغناء وتتجسد داخل القصيدة وقائع تاريخية وتظهر ملامح شخصيات ورموز شكلوا رمزية فلسطين في الوجدان العربي.

وفي تقديمه للكتاب، أشاد الدكتور إبراهيم السعافين، إلى خصوصية العامري الشعرية، فكتب: «لغة هذا العمل الشعري مركبة، تجمع بين البساطة والعمق، وبين لغة التراث والحياة اليومية، وتفيد من أسلوب السرد وأسلوب الدراما، وتحفل بالثقافة الشعبية والفلكلور... لغة جديدة لها نسب بالقديم».