الشارقة ضيف شرف «سالونيك للكتاب»

تحل الشارقة ضيف شرف على معرض سالونيك الدولي للكتاب الذي ينظم في إغناتياس وتسالونيكي من 16 إلى 19 مايو 2024، لتحمل الشارقة تاريخ وراهن الثقافة الإماراتية والعربية إلى اليونان.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، وأعضاء الوفد اليوناني في المعرض. ووقعت الاتفاقية مديرة إدارة الفعاليات والتسويق في الهيئة، خولة المجيني، ورئيس المؤسسة اليونانية للثقافة نيكوس كوكيس.

وقال العامري: «إن استضافة الشارقة في معرض سالونيك الدولي للكتاب، بوابة جديدة تفتحها الإمارة أمام الثقافة الإماراتية والعربية لتقيم حواراً مفتوحاً ومثمراً مع الحضارة الأوروبية بعمقها الإغريقي، وجذورها الممتدة في مختلف بلدان حوض البحر المتوسط، وما هذه الاستضافة إلا ثمار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي آمن بأن الأمم والحضارات قد تتباين في التوجهات والمصالح والطموحات، لكنها تلتقي وتتوحد أهدافها أمام الكتاب». وأضاف العامري: «يتوج احتفاء اليونان بالشارقة وما قدمته للثقافة العربية والإنسانية، مسيرة علاقات طويلة ومتجذّرة بين مؤسسات الشارقة الثقافية ونظيرتها في اليونان، وفي الوقت نفسه يشكل فرصة متجددة لاستحداث جهود عمل مشترك، وتعاون ثقافي يدفع باتجاه أهداف كل منا نحو حماية مكتسباتنا الحضارية، وتجسد قيمنا الثقافية».

وأكمل العامري: «نتطلع بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إلى تقديم برنامج فعاليات متكامل يعبر عن مكانة الإمارة على خارطة أبرز المدن الثقافية في العالم». من جانبه، قال رئيس المؤسسة اليونانية للثقافة: «يشرفنا قبول دعوتنا لتكون الشارقة ضيف الشرف في معرض (سالونيك الدولي للكتاب) في ‏دورته الـ20 باليونان في مايو المقبل، إذ عملنا على ذلك منذ عامين، ونحن مؤمنون بأن اختيار الشارقة يمثل فرصة لبناء جسور ‏اتصال جديدة، من شأنها أن توطد وتعمق الروابط الثقافية بين اليونان والشارقة والإمارات والعالم العربي».‏

أحمد العامري:

بوابة جديدة تفتحها الإمارة أمام الثقافة العربية لتقيم حواراً مثمراً مع الحضارة الأوروبية.

• 16 مايو 2024 تنطلق فعاليات «معرض سالونيك الدولي للكتاب».