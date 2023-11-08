مونيكا هالان: القلق بشأن المال لا يختفي أبداً

قدمت الكاتبة والمستشارة في إدارة الأموال، مونيكا هالان، مجموعة من النصائح المهمة حول الاستثمار وكيفية إدارة الحياة المالية، للجمهور، في معرض الشارقة الدولي للكتاب. وتناولت كتابها Let’s Talk Money الذي يقدّم نصائح وأساليب لبناء نظام ذكي يمكّن الفرد من عيش حياة أحلامه، بدلاً من القلق بشأن الاستثمار المناسب أو التأمين المثالي.

وقالت هالان، خلال جلسة بعنوان «الأموال والاستثمارات الآن»، إن «الخوض في عالم الاستثمار يشبه إلى حد بعيد البدء بالتدريب على السباحة، فنحن لا نسبح فوراً في المناطق العميقة، وإنما نبدأ خطوة خطوة، وما إنْ نتقن أساسيات التدريب حتى ننتقل إلى المرحلة التالية التي تبقى أيضاً بعيدة عن البحر الممتلئ بالمخاطر، وحينما نرى أنفسنا أصبحنا محترفين، يُمكن حينها الذهاب إلى البحر، ومع ذلك يبقى عنصر المخاطرة والمغامرة حاضراً في أي وقت». وأشارت إلى أنه على الرغم من العمل بجد لكسب الأموال، وبغض النظر عن المبلغ الذي يكسبه الموظف، فإن القلق بشأن المال لا يختفي أبداً، بفعل الفواتير والإيجار والأقساط الشهرية والتكاليف الطبية، والإجازات وتعليم الأطفال، وهو ما يحاول الكتاب التطرّق إليه.