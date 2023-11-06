«التراث والإبداع في الفن الإماراتي».. بتوقيع نهى فران

على هامش مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، نظم معهد الشارقة للتراث حفل توقيع لكتاب «التراث والإبداع في الفن الإماراتي»، للمؤرخة الفنية الدكتورة نهى فران.

ونظم المعهد ندوة بعنوان: «التراث والإبداع في الفن الإماراتي»، بمشاركة رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية الدكتور محمد يوسف، ومؤلفة الكتاب نهى فران، والفنانة سلمى المرّي.

وقالت نهى فران «يعدّ التراث مرجعية تاريخية وثقافية أصيلة في توليد المعارف وتأصيل الهوية وتقوية الشعور بالانتماء، ويضم مجمل المنجزات المادية والصناعية، والنظم المعرفية والمنظومات الفكرية والأخلاقية التي تشكلت وتكاملت مع الأجيال المتعاقبة، لتشكل وحدة تعتبر الأصل في كل أمة، يرجع إليها كأرضية ثابتة للانتظام في الحاضر، والانطلاق إلى المستقبل، وبالتالي، فإن التراث يشكل بوحدته عامل تفاعل مع كل ما هو معاصر يتماشى مع الزمن ومتطلبات وحاجات الإنسان».