«وطن الاستدامة».. حكاية فخر في الشارقة للكتاب

قدمت الدكتورة حسنية العلي مستشارة برامج تعليمية، عرضاً تحليلياً بعنوان «الإمارات وطن الاستدامة –الشارقة نموذجاً»، أبرزت خلاله الإرث العظيم الذي تتمتع به الدولة في مجال حماية البيئة والاستدامة بكل أشكالها، وذلك خلال جلسة ضمن فعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023.

وتناولت العلي خلال الجلسة العوامل المؤثرة في تشكيل الفكر المستدام لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومجالات الاستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والثقافية، إلى جانب نجاحات وإنجازات وطنية مستدامة.

وأشارت إلى أن العوامل المؤثرة في تشكيل الفكر المستدام تشمل العوامل الوراثية والبيئية وعامل الموقف والثقافة التاريخية والدروس والعبر. وتحدّثت حول الاستدامة الاقتصادية وما تجسّده من تأسيس الاتحاد لتحقيق الرخاء وتنفيذ المشاريع الإنمائية والخدمية لبناء الوطن.

وتطرّقت إلى الجهود التي يقوم بها صاحب السمو حاكم الشارقة من الإرادة والعمل المتواصل والعطاء من دون حدود، والتي تتمثل في العديد من المشاريع المستدامة في مقدمتها مشروع مزرعة القمح، ومشروع مرعى النزهة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وغيرها، والتي أسهمت في العديد من الإنجازات في مجال الاستدامة الاقتصادية تمثّلت في نمو الناتج الإجمالي المحلي للإمارة بنسبة 5.2% في عام 2022 مقارنة بعام 2021. وعند الحديث عن الاستدامة الاجتماعية؛ ركّز عرض الدكتورة حسنية على مفهوم أن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأشارت إلى أنّ دولة الإمارات أسّست للبناء الإنساني المستدام واهتمّت بالتعليم والصحة والجوانب الاجتماعية للمواطنين، إلى جانب تمكين المرأة وبناء مجتمع يسوده العدل.

كما سلّط العرض الضوء على الاستدامة البيئية، حيث ذكرت العلي أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» كان رجل البيئة الأول، مشيرة إلى العديد من الإنجازات التي حققها كإنشاء الهيئة الاتحادية والمحلية للبيئة والاهتمام بالموارد الطبيعية ودعم المحميات والمراكز البحثية.

أمّا الاستدامة الثقافية؛ فقد أبرز العرض التحليلي نموذج التوازن بين الحداثة والأصالة الذي تجسده دولة الإمارات، والذي تتجلّى آثاره في الاهتمام بالآثار واللقى القديمة لرصد تاريخ المنطقة، وتقدير العلماء والمثقفين، والاهتمام بالكتاب والمعرفة، وقالت: «تميّزت إمارة الشارقة في المجال الثقافي الذي يحظى باهتمام ورعاية مباشرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث يدعم الكتاب ويعزز ثقافة القراءة، ويؤكد ضرورة إرساء المعرفة كخيار في حوار الحضارات الإنسانية، كما تفخر الشارقة اليوم باحتضان عدد من الفعاليات الثقافية الشهيرة مثل بينالي الشارقة، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب الحدث المعرفي الأكبر والأهم على مستوى العالم».