بدور القاسمي تكرّم الفائزين بجوائز «الشارقة للكتاب» و«اتصالات لكتاب الطفل»

كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بجوائز الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، والمتوجين في الدورة الـ15 من «جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، خلال حفل خاص ضمن فعاليات المعرض.

وحضر حفل توزيع الجوائز إلى جانب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، وعدد من المسؤولين والأدباء والمثقفين والشخصيات الإعلامية.

وعلى مستوى جوائز المعرض المخصصة للكتاب الإماراتي، حصدت رواية «حدث في صبيا» للكاتبة الدكتورة سعاد العريمي، جائزة فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية»، وفاز كتاب «المرأة في المثل الشعبي الإماراتي.. قراءة ثقافية للخطاب الشعبي» للكاتبة الدكتورة عائشة أحمد الغيص، بفئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات».

أما فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي» فذهبت لديوان «الغاسق» للشاعرة نجاة الظاهري، وتم تقديم فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى» لرواية «معزوفة صماء» للكاتبة منى عبدالقادر العلي. وتُوّجت رواية «باب الوادي» للروائي أحمد طيباوي، بجائزة «أفضل كتاب عربي في مجال الرواية»، وعلى مستوى «جائزة أفضل كتاب أجنبي»، حصد كتاب «مغامرة الأندلس» (An Andalus Adventure) للكاتبة سيادا جالالي، فئة «أفضل كتاب أجنبي خيالي»، في حين فاز كتاب «كيان مطلق - مذكّرات» للكاتبة هدى الغصن، بفئة «أفضل كتاب أجنبي واقعي».

وعلى صعيد جوائز دور النشر، حصدت دار «ملامح للنشر والتوزيع» جائزة «أفضل دار نشر محلية»، وفازت «الدار المصرية اللبنانية» من جمهورية مصر العربية بفئة «أفضل دار نشر عربية»، في حين حازت دار «أو إم بوكس إنترناشيونال» من الهند على فئة «أفضل دار نشر أجنبية». وكرّمت الشيخة بدور القاسمي الفائزين بالدورة الـ15 من «جائزة اتصالات لكتاب الطفل» التي ينظمها «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» وترعاها «شركة اتصالات من &e». وتم تكريم كتاب «مشاعر.. مشاعر» للكاتبة فاطمة السعدون من السعودية، وتكريم كتاب «فيل على إصبعي»، للكاتب والرسام عبدالله الشرهان. وفي فئة «كتاب ذي فصول» كان التكريم من نصيب كتاب «تدمير العالم في 46 ثانية» للكاتبة ميس داغر، فيما تم تكريم كتاب «حلق مريم» للكاتبة رانيا بده، رسوم آية خميس، وتم تكريم كتاب «غناء الماء» للكاتب مهند العاقوص ورسوم مليحة أحمدي للفوز بفئة «كتاب الشعر».